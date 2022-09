Il prossimo iPhone economico sarà tutto diverso

Apple quest’anno ha introdotto una nuova generazione di iPhone SE, il suo telefono più conveniente. Ma mentre l’iPhone SE 2022 ha mantenuto lo stesso design della generazione precedente, che si basa sull’iPhone 8, sembra che le cose cambieranno del tutto con il prossimo modello, che dovrebbe chiamarsi iPhone SE 4.

Infatti, secondo il celebre YouTuber Jon Prosser, l’iPhone SE di prossima generazione avrà lo stesso design dell’iPhone XR (in foto): dalle enormi enormi cornici con il pulsante Home fisico, quindi, si potrebbe passare ad un look più moderno con cornici ridotte, notch e Face ID. Inoltre, il futuro telefono economico di Apple potrebbe avere a bordo un processore molto veloce, oltre ad una batteria più grande, che assicurerebbe al dispositivo una maggiore autonomia. Anche per quanto riguarda il comparto fotografico, se l’iPhone SE 4 dovesse prendere spunto dall’XR le capacità di scatto sarebbero decisamente superiori a quelle di un telefono "economico".

iPhone SE 4: come sarà

Se l’attuale iPhone SE offre un display LCD da 4,7 pollici, il prossimo SE potrebbe uno schermo LCD da 6,1 pollici, proprio come l’iPhone XR (che, ricordiamo, non è più venduto da Apple). Inoltre, l’iPhone SE 4 potrebbe avere anche una batteria più grande e lo stesso chip A15 Bionic dell’iPhone 13 (SoC che vedremo a bordo presumibilmente anche sull’iPhone 14 e iPhone 14 Max).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sia l’iPhone SE 2022 che l’iPhone XR presentano sensori molto simili con una singola fotocamera posteriore da 12 MP con apertura f /1.8 e un sensore frontale da 7 megapixel con apertura f /2.2. Ovviamente, Apple potrebbe migliorare il modulo ottico del prossimo iPhone SE, o almeno aggiungere nuove funzionalità come la modalità notturna (che non disponibile sull’iPhone entry-level).

Un iPhone SE dal display più grande piacerà?

Se quanto affermato da Prosser si rivelasse fondato, i fan degli smartphone dalle "compatti" potrebbero non essere particolarmente contenti del prossimo iPhone SE. Ricordiamo che quando il primo SE fu annunciato nel 2016, il colosso di Cupertino aveva dichiarato che era stato progettato per le persone a cui piacciono gli smartphone piccoli.

Allo stesso tempo, la domanda per l’iPhone SE 2022 è risultata piuttosto bassa, suggerendo che gli utenti non prediligono particolarmente un dispositivo dal design "vecchiotto". Inoltre, un pannello più piccolo (visto vino ad oggi su tutti i modelli SE) si traduce anche in una batteria ridotta, condizione che ha generato una lunga serie di critiche da parte dei possessori di iPhone SE.

Per questo, l’arrivo di un nuovo iPhone SE basato su iPhone XR e dal prezzo di circa 500 euro potrebbe trasformare il dispositivo in un prodotto di successo.