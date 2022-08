Il prossimo Samsung economico è il Galaxy A04

Un nuovo smartphone economico sta per approdare sul mercato europeo. Si tratta del Samsung Galaxy A04s, erede dell’attuale Galaxy A03s (in foto). Sarà un device con alcune funzionalità da fascia media e che potrebbe conquistare quegli utenti che non possono permettersi un telefono top di gamma, né vogliono spendere centinaia di euro per un dispositivo di fascia media.

Secondo il noto giornale tedesco Winfuture, dato che si tratta di un dispositivo dal prezzo basso, il colosso sudcoreano avrebbe deciso di optare per un processore Samsung Exynos di fascia bassa. Inoltre, questa soluzione ha dalla sua anche un altro aspetto: dato che si tratta di un SoC sviluppato internamente, molto probabilmente non costerà a Samsung quanto un chip Qualcomm o MediaTek. Tuttavia, il Samsung Galaxy A04s è un telefono dal display generoso, ha la possibilità di espandere la memoria interna fino a 1 TB tramite microSD e, soprattutto, ha una fotocamera principale ben corredata e abbinata ad altri due sensori. Il prezzo del dispositivo dovrebbe essere al di sotto dei 200 euro.

Samsung Galaxy A04s: come sarà

Il dispositivo, stando all’indiscrezione, dovrebbe avere un display LCD PLS da 6,5 ​​pollici con risoluzione di 1.600×720 pixel e una frequenza di aggiornamento massima di 90 hertz. Sotto il cofano del Samsung Galaxy A04s ci sarà il processore octa-core Samsung Exynos 850 (con frequenza massima di 2,0 GHz), accoppiato a 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, facilmente espandibile fino a un 1 TB grazie allo slot per schede microSD.

La fotocamera principale dell’entry-level di Samsung sarà da 50 MP, accoppiata ad altri due sensore sul retro: una da 2 MP per scatti macro e una ulteriore da 2 MP per la profondità. La fotocamera frontale del Galaxy A04s, invece, dovrebbe avere una risoluzione di 5 MP. Una configurazione, quindi, molto basica per il 2022.

La batteria dovrebbe essere da 5.000 mAh e supportare una ricarica da 15 Watt. Purtroppo, però, sembra che nella confezione dello smartphone Samsung non inserirà alcun caricatore. Il telefono dovrebbe anche offrire un jack da 3,5 mm per le cuffie o gli auricolari ed arrivare sul mercato con Android 12 abbinato all’interfaccia utente Samsung One UI.

Samsung Galaxy A04s: prezzo e disponibilità

Samsung Galaxy A04s sarà lanciato a breve in Europa, in tre diversi colori: nero, verde scuro e bianco. Stando a quanto raccontato dai rumor, lo smartphone sarà venduto a circa 170 euro.