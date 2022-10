Il robot aspirapolvere per chi ha cani e gatti è in super sconto

Quanti hanno in casa animali domestici hanno l’esigenza di eliminare quotidianamente dai pavimenti ogni traccia di peli, soprattutto nei periodi di muta del manto. Questa operazione di pulizia è un lavoraccio che richiede anche molto tempo e fatica. E il giorno dopo bisognerà ricominciare la pulizia.

Per queste particolari esigenze, ma anche per chi tiene a avere pavimenti sempre perfettamente puliti, c’è il robot di Cecotec Conga 8090 Ultra che ha un vantaggio rispetto alla concorrenza più blasonata: una eccezionale potenza di aspirazione pari a 10.000 pascal. Questa potenza è combinata a una bassa emissione di rumore pari a 64 decibel.

Peraltro, il robot lavapavimenti Cecotec Conga 8090 Ultra è protagonista di un offerta attualmente in corso su Amazon che consente l’acquisto a un prezzo notevolmente scontato.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Cecotec Conga 8090 Ultra – Potenza di aspirazione 10.000 Pa

Il robot lavapavimenti Cecotec Conga 8090 Ultra ha al suo interno due contenitori, uno destinato alla raccolta della polvere e dello sporco e l’altro con acqua destinata alla pulizia dei pavimenti. Prima di procedere al lavaggio dei pavimenti, esegue un’accurata pulizia delle superfici con una delle due spazzole a disposizione, scelta dall’utente prima di avviarlo.

Tra le opzioni di spazzolatura delle superfici è possibile adoperare o la spazzola "Jalisco", che ha la funzione di raccolta dei pezzi più piccoli di sporco o la spazzola in silicone che stacca lo sporco da terra.

L’efficacia di questo sistema di pulizia a secco è data dalla potenza di aspirazione da 10.000 Pa, praticamente il doppio dei migliori concorrenti, che consente una raccolta molto precisa anche delle particelle più piccole di sporco e non ha alcun problema neanche con i peli degli animali domestici, notoriamente difficili da aspirare. Questo sistema è utile anche per la pulizia approfondita dei tappeti.

Dopo l’aspirazione di ogni traccia di sporco, il robot Conga 8090 Ultra procede al lavaggio dei pavimenti con il panno Twin Floor in doppio materiale che riesce a eliminare ogni macchia grazie al movimento ondulatorio. In base alla tipologia di sporco è possibile stabilire quanta acqua utilizzare scegliendo tra tre modalità di lavaggio: alta, media, bassa.

Il robot Cecotec Conga 8090 Ultra ha un sistema di riconoscimento degli ostacoli, fa la mappatura della casa in 5 zone diverse e permette di impostare diverse potenze di aspirazione e gradi di bagnatura del pannetto. che possono essere controllate o con gli assistenti vocali come Amazon Alexa o Google Assistant, con l’app o con il classico telecomando.

La batteria del robot lavapavimenti Cecotec Conga 8090 ha una capacità di 5.200 mAh, che corrispondono a circa 240 minuti di lavoro.

Il robot Cecotec Conga 8090 Ultra ha un prezzo di listino già abbastanza buono di 499 euro ma che sono resi ancora più convenienti dall’offerta in corso proposta da Amazon che lo propone a 310,90 euro (-38%,- 188,10)

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Cecotec Conga 8090 Ultra – Potenza di aspirazione 10.000 Pa

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.