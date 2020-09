Il simulatore di guida Aston Martin che costa come un'auto vera

L'AMR-C01 ha una monoscocca in fibra di carbonio leggera, proprio come una vera auto sportiva. La posizione di guida rispecchia quella della Valkyrie, l'ultima hypercar di Aston Martin. AMR-C01 è ssemblato a mano da Curv Racing Simulator, con componenti di altissima qualità.

Fonte foto: Aston Martin

4 di 6 Simulatore AMR-C01: il posto guida

Il posto guida dell'AMR-C01 riproduce in parte quello della Aston Martin Valkyrie. Lo sterzo sembra uscito da una vera auto Formula, ha 12 bottoni, uno schermo LCD integrato, paddle per cambiare marcia. I pedali sono in fibra di carbonio, con escursione di 200 mm ed elettroattuati. Il sedile sportivo è molto avvolgente e disponibile in diverse finiture, pelle compresa.