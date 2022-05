Il super laptop di Lenovo ora è al minimo storico

.Per chi si sta pensando di acquistare un super laptop, performante ma non eccessivamente costoso, c’è oggi un’interessantissima offerta su Amazon: il Lenovo IdeaPad Gaming 3 a un prezzo molto competitivo, il più basso di sempre sull’ecommerce e, in assoluto, un prezzo decisamente allettante vista la configurazione di questo laptop che, oltre che potente, è anche abbastanza leggero e maneggevole.

Lenovo IdeaPad Gaming 3, come dice il nome stesso, è stato progettato per il gioco e si vede chiaramente da dettagli stilistici, come la tastiera retroilluminata in bianco, ma anche tecnici, come il potente processore AMD Ryzen 5 5600H raffreddato da un ottimo sistema di dissipazione del calore e la scheda video dedicata. Chi non gioca, quindi, potrà sfruttare senza alcun timore tutta la potenza disponibile per lunghe videoconferenze, montaggio video, fotoritocco o, a fine giornata, per lo svago con un film o una maratona di serie TV: i laptop così potenti non temono né il lavoro né il divertimento e sono progettati per mantenere una elevata affidabilità nel tempo, anche se spremuti fino all’osso.

IdeaPad Gaming 3: caratteristiche tecniche

Il processore del Lenovo IdeaPad Gaming, l’AMD Ryzen 5 5600H, nasce per reggere grandi carichi di lavoro il che lo rende perfetto per chi cerca un computer per lavorare o per lo svago. Le memorie abbinate sono 8 GB di Ram e 512 GB di archiviazione SSD NVMe espandibile fino a 1TB. A differenza della grandissima maggioranza dei laptop moderni, in questo caso troviamo una scheda video esterna dedicata: la Nvidia GeForce RTX 3050, con 4GB di memoria.

Il display è un LCD IPS da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre la luminosità massima è di 250 nits. La batteria garantisce 5 ore di autonomia quando il laptop è messo sotto torchio.

IdeaPad Gaming 3: l’offerta di Amazon

Il prezzo di listino del Lenovo IdeaPad Gaming 3, con questa configurazione, supera abbondantemente i 1.000 euro. Su Amazon, però, al momento è ivendita a un prezzo incredibile: 699,99 euro che in rapporto alla scheda tecnica rappresenta quasi la metà del reale valore di mercato.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 – Laptop ad alte prestazioni con scheda video GeForce RTX 3050