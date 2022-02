Il super monitor 4K di Huawei è in offerta, ed è wireless

Il piano di rilancio di Huawei passa anche da prodotti innovativi, come il nuovo monitor 4K wireless Huawei Mate View da 28 pollici. Si tratta di un monitor molto bello da vedere, grazie ad un design curatissimo, con uno schermo di ottima qualità e molto luminoso, che molti hanno paragonato a quello del nuovo iMac con M1 da 24 pollici.

Non solo: molti hanno suggerito di collegare un Mac Mini a questo monitor, invece di comprare l’iMac da 24 pollici. Questo la dice lunga sul livello di qualità raggiunto da questa periferica che, effettivamente, nasce per i PC Windows ma non sfigura affatto neanche sulla scrivania di un Apple fan. L’elevata fedeltà cromatica che riesce ad offrire, d’altronde, ci permette di usarlo anche per fare grafica e video ad un livello anche abbastanza professionale. In più, grazie alle funzioni di connessione wireless, in alcuni casi è possibile usare questo monitor senza collegarlo fisicamente al computer. Il prezzo? Elevato come le specifiche tecniche, ma per fortuna ci sono le offerte Amazon.

Huawei Mate View: caratteristiche tecniche

Huawei Mate View è un monitor LCD di tipo IPS (i migliori LCD disponibili) da 28 pollici di diagonale, con risoluzione 4K nativa (3.840×2.560) e refresh rate di 60 Hz. Sottilissime le cornici: ben il 94% del monitor è schermo visibile.

Il contrasto tipico è di 1.200:1, la luminosità è di 500 nit (400 in HDR) e i colori visualizzabili sono 1 miliardo: il 98% dello spettro DCI-P3 e il 100% di quello sRGB. Insomma, un pannello ben superiore alla media anche grazie ad un’ottima calibrazione di fabbrica. Per fortuna, non è un monitor con rivestimento lucido: niente riflessi.

Poi ci sono le funzioni wireless: se connesso a dispositivi compatibili, come tutti gli smartphone e i tablet Huawei recenti, questo monitor proietta lo schermo del device mobile tramite la connessione Bluetooth, con risoluzione massima di Full HD. Con i dispositivi Huawei è persino possibile condividere mouse e tastiera, mentre per tutti gli altri ci sono le normali funzioni Miracast.

Per quanto riguarda le connessioni fisiche, invece, troviamo USB-C (con Power Delivery fino per alimentare altri dispositivi a 60 Watt), HDMI e mini Display Port.

Huawei Mate View: quanto costa

Huawei Mate View è stato immesso sul mercato italiano a fine agosto 2021 a 699 euro, che non sono pochi per un monitor da 28 pollici. Ma si tratta di un prezzo giustificato dalla qualità del pannello, dall’ottima calibrazione e dalla presenza della connessione wireless, che si può rivelare molto comoda.

In più, al momento Huawei Mate View è in sconto su Amazon e si compra a meno: 599 euro (-100 euro, -14%). A questo prezzo potete seriamente considerare l’acquisto di questo monitor.

Huawei Mate View – Monitor 28 pollici 4K – Versione Wireless