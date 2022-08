Il super monitor di Apple non si sente molto bene

Il monitor Apple Studio Display, presentato lo scorso marzo durante l’evento ufficiale Peek Performance, aveva raccolto numerosi consensi. Dopo qualche mese, però, gli entusiasmi sono stati ridimensionati dal fatto che alcuni utenti hanno iniziato a segnalare problemi audio: gli altoparlanti, funzionerebbero in maniera intermittente. Inoltre, a ricevere segnalazioni relative a vari malfunzionamenti è stata anche la videocamera da 12 MP con integrata la funzione Center Stage (problema, però, già risolto con un rapido aggiornamento firmware).

Apple ha ammesso che il monitor Studio Display effettivamente presenta in alcuni casi "problemi relativi all’audio, tra cui l’interruzione del suono inaspettata e brusca, riproduzione dell’audio ad alta velocità, qualità audio distorta e riproduzione instabile". La notizia ovviamente ha destato stupore, perché all’interno del monitor Apple Studio Display è presente il chip Apple A13 Bionic, il medesimo a bordo degli Apple iPhone 11, deputato, tra le altre cose, proprio alla gestione del suono. Audio, che ricordiamo, viene sostenuto da sei altoparlanti. Apple però esplicitamente ha chiarito che il malfunzionamento non dipende dalle componenti hardware e che la soluzione consisterà in un prossimo aggiornamento software iOS destinato a fixare questi problemi. Ricordiamo che in Italia l’Apple Monitor Display costa tra i 1800 e i 2000 euro.

Monitor Studio Display: la soluzione di Apple

Secondo quanto riferisce MacRumors, che è entrato in possesso di una nota fatta recapitare da Apple ai suoi fornitori, la società di Cupertino ha già inviato le procedure per risolvere il problema degli altoparlanti.

Secondo quanto consiglia Apple, i clienti che riscontrano problemi di audio con Apple Studio Display dovrebbero scollegare il monitor dall’alimentazione, scollegare anche eventuali accessori o dispositivi collegati al display, attendere dieci secondi, quindi ricollegare lo Studio Display all’alimentazione.

Monitor Apple Studio Display: fix temporaneo

Le segnalazioni da parte dei clienti Apple relative a malfunzionamenti di microfono e altoparlanti dello Studio Display sono diventate più frequenti nelle ultime settimane.

La soluzione offerta da Apple, ossia di scollegare il monitor Apple Studio Display prima dalla presa di alimentazione e poi dalle eventuali periferiche, come fanno notare alcuni utenti, è temporanea. Infatti la perdita di audio torna poi a verificarsi.