Il super monitor di Samsung ora costa pochissimo

Per chi è alla ricerca di un monitor che abbia anche funzioni da Smart TV segnaliamo l’offerta di Amazon che riguarda il Samsung Smart Monitor M5 da 32 pollici. Questo monitor rientra in una gamma presentata lo scorso anno che rappresenta un incrocio tra uno strumento di lavoro e uno strumento per l’intrattenimento.

Naturalmente Samsung è conosciuta per essere un colosso dei display e questo monitor attrae anche chi cerca una Smart Tv dalle prestazioni ottime ma con un rapporto scheda tecnica/prezzo conveniente. Ovviamente, essendo un monitor è privo del sintonizzatore TV per il digitale terrestre e in questo, mostra la sua caratteristica di strumento ibrido nato per il lavoro ma che si presta, quando necessario all’intrattenimento. Diciamo anche che se proprio necessario, si può collegare un sintonizzatore esterno DVB-T2 ad una delle porte HDMI per trasformare Samsung Smart Monitor M5 in una TV vera e propria. Infine, le dimensioni medie, fanno sì che il monitor possa essere collocato su una scrivania accanto a un laptop o al desktop. In seconda battuta, però, emerge la sua anima con vocazione all’intrattenimento e dunque, i 32 pollici si rivelano sufficienti per guardare una serie TV o un evento sportivo.

Samsung Smart Monitor M5: caratteristiche tecniche

Il monitor Samsung Smart Monitor M5 nasce come schermo adatto al lavoro e dunque è un Full HD da 32 pollici (1.920×1.080 pixel), compatibile con l’HDR10. A bordo del monitor Samsung Smart Monitor M5 troviamo il sistema operativo Tizen OS, lo stesso delle Smart TV Samsung, con la possibilità di installare tutte le app di streaming, oltre al servizio Samsung TV Plus con decine di canali gratuiti.

Presenti anche due altoparlanti e un telecomando con microfono e connessioni Bluetooth e WiFi. Infatti il monitor Samsung Smart Monitor M5 è compatibile con gli assistenti digitali Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung Bixbi.

Samsung Smart Monitor M5: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Samsung Smart Monitor M5 è pari a 379 euro, non tantissimo considerato che stiamo parlando di un monitor Samsung e, per di più, c’è anche la parte smart.

Ma oggi questo monitor “ibrido" viene venduto in offerta su Amazon a prezzo molto scontato: 269,90 euro (-109,10 euro, -29%).

Samsung Smart Monitor M5