Il super router WiFi di Asus arriva in Italia

Asus ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del router ibrido WiFi 6 che permetterà di non avere problemi con lo streaming, anche in 4K, i videogiochi e tutte le altre attività che richiedono una connessione wireless stabile e veloce. Il nuovo router, denominato ZenWiFi AX Hybrid (XP4), ha a bordo una tecnologia che è l’ideale per superare pareti spesse e portare la copertura WiFi in tutta la casa, anche su ampie metrature.

La copertura WiFi mesh della nuova tecnologia riesce, secondo quanto dichiarato dal colosso taiwanese, a coprire ben oltre 510 metri quadrati, così da assicurare uno streaming incredibile e sopra gli standard attuali. Entrando nei dettagli, ZenWiFi AX Hybrid grazie alla tecnologia powerline HomePlug AV2 MIMO permette di raggiungere velocità fino a 1.300 Mbps, vale a dire il doppio più veloce rispetto alla tecnologia precedente. Non da meno è la facilità di posizionamento di questo nuovo router, che è flessibile grazie, ancora una volta, all’extender powerline. Ma non è finita, perché questo dispositivo targato Asus contempla un soluzione che protegge tutti i dispositivi collegati ad esso, oltre a rendere sicure le connessioni WiFi pubbliche.

ZenWiFi AX Hybrid: com’è fatto

La tecnologia powerline è quella che permette di far viaggiare i dati non su cavo Ethernet né su onde radio, ma attraverso la linea elettrica di casa. Il nuovo ZenWiFi AX Hybrid è definito “ibrido" proprio perché usa entrambe le tencologie: il WiFi insieme alla poweline. L’installazione, però, risulta facile anche per gli utenti inesperti. Il router può essere configurato e gestito in tutta semplicità, grazie ad una procedura in tre fasi ed una direzione intelligente della propria rete tramite l’app Asus Router.

Per la sicurezza della rete in casa o in azienda, ZenWiFi AX Hybrid (XP4) si avvale dell’AiProtection Pro gratuita per sempre, mentre fuori dalle mura domestiche (per le WiFi pubbliche) ci pensa l’Asus Instant Guard. La prima tecnologia, gestita in collaborazione con Trend Micro, protegge dagli attacchi hacker e dai virus mentre la seconda è una VPN per proteggere la privacy degli utenti.

Rilevante è anche la capacità del device di azzerare le zone morte: niente potrà impedire al segnale di circolare, perché dove non arriva il WiFi arriva la powerline. In questo modo, ZenWiFi AX Hybrid risponde efficacemente al problema delle connessioni scarse causate dalla presenza di pareti spesse, schermate con metallo, o da altri ostacoli.

ZenWiFi AX Hybrid: fino 1.300 Mbps

Grazie alle tecnologie MIMO (Multiple in Multiple out) e beamforming (che consente al router di orientare le onde radio verso le zone nelle quali si trovano i device) il nuovo sistema di Asus raggiunge fino 1.300 Mbps, quasi il doppio della velocità del precedente standard HomePlug (standard che “costruisce" reti di telecomunicazioni mediante i cavi della rete elettrica).

Disponibilità e prezzi

Asus ZenWiFi AX Hybrid (XP4) è disponibile in Italia in due versioni: in pack doppio al prezzo di 339,00 euro e in confezione con singolo nodo a 199,00 euro tramite i rivenditori ufficiali Asus. Lo stesso prodotto, però, è già su Amazon ad un prezzo più basso, seppur con disponibilità limitata.

ASUS ZenWiFi XP4 AX1800 – Router ibrido WiFi-Powerline – Kit da 2 dispositivi