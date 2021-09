Il tablet per bambini ideale ora costa la metà

Quando si fa la scelta di affidare un tablet ad un bambino i dubbi sono due: il primo è se il piccolo ha già l’età giusta per approcciarsi alla tecnologia, in particolar modo ad Internet, il secondo è se il bambino sarà in grado di maneggiare con cura il dispositivo, senza romperlo. Al primo dubbio non spetta a noi rispondere, perché è una scelta educativa del genitore, per il secondo abbiamo invece dei consigli che possono risultare utili.

Il problema principale è che i tablet costano, specialmente quelli di buona qualità, e i bambini potrebbero romperli facendoli cadere o in mille altri modi. Nessuno è ancora riuscito a calcolare in quanti modi un bambino riesca a rompere un device tecnologico, ma i numeri sono alti. Allo stesso tempo, però, va evitata l’eventualità di far passare anche solo un’ora di tempo ad un bambino davanti ad un tablet di scarsa qualità: gli occhi dei bambini sono fragili, uno schermo di qualità insufficiente non può che nuocere alla vista del pargolo. Serve un display di buona qualità, da 10 pollici (è la dimensione migliore per i bambini: né troppo, né troppo poco) e con una risoluzione alta. A questo punto le possibilità sono due: o diamo al bambino il tablet che usiamo anche per lavorare (o usavamo, se ne abbiamo comprato uno nuovo) oppure compriamo per lui un tablet di buona qualità in offerta. Ecco un buon modello per chi ha fatto la seconda scelta: il Huawei T5 Mediapad da 10 pollici, oggi a metà prezzo su Amazon.

Huawei T5 Mediapad da 10 pollici: come è fatto

Huawei T5 Mediapad da 10 pollici è un tablet dalle caratteristiche tecniche ormai di fascia bassa, ma più che sufficienti per l’intrattenimento multimediale di un bambino (anche degli adulti, a dire il vero): ha un processore octa-core non potentissimo, 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione.

Ha la connessione Wi-Fi e il suo punto di forza è lo schermo: un display di buona qualità con rapporto di forma 16:10, risoluzione 1920×1200 pixel (leggermente superiore al Full HD), con filtro per la luce blu contro l’affaticamento degli occhi. Anche l’audio è di buona qualità: stereo e discretamente potente.

Questo modello ha anche una funzione specifica per i bambini: il Kids Corner. Si tratta di una apposita modalità, protetta e gestita dal parental control, all’interno della quale il bambino troverà solo le app a lui adatte. In caso di condivisione del tablet tra adulti e bambini è opportuno usarla, per stare sereni. Tutte le altre app Android possono essere installate senza problemi, perché questo tablet è dotato di Android 8, una versione precedente al famoso “ban" americano contro Huawei, ed è dotato dei Google Mobile Services.

Il tutto in dimensioni compatte: 25×17 centimetri, con uno spessore di 7,8 millimetri e un peso di 460 grammi, assolutamente gestibile da un bambino.

Huawei T5 Mediapad da 10 pollici: l’offerta Amazon

In versione WiFi 3/64 GB il tablet Huawei T5 10 pollici ha un prezzo di listino di 229 euro. A questo prezzo è difficile immaginare di affidarlo ad un bambino senza farsi qualche remora.

Per fortuna, però, il prezzo reale al momento non è questo perché il tablet Huawei T5 Mediapad da 10 pollici è in offerta su Amazon a 115 euro (-114 euro, -50%). A questo prezzo quello che in origine era un buon tablet per lavorare adesso diventa un ottimo tablet per bambini da 10 pollici.

Tablet Huawei T5 Mediapad da 10 pollici – Versione 3/64 GB con WiFi