Il telefonino indistruttibile lowcost con batteria infinita e WhatsApp

Fonte foto: Nokia 1 di 7 Nokia 800 Tough Presentato all’IFA 2019 di Berlino, la fiera dell’elettronica che si tiene ogni anno nella città tedesca, il Nokia 800 Tough fa finalmente il suo debutto sul mercato. Stiamo parlando di un telefonino con tastiera fisica e schermo di dimensioni molto contenute, ma che ha alcune caratteristiche molto particolari: è resistente alle cadute, ha un’impugnatura antiscivolo e soprattutto si connette alla Rete e integra le applicazioni di WhatsApp e Facebook. Il merito è del sistema operativo KaiOS che trasforma i vecchi telefonini in cellulari intelligenti.

Fonte foto: Nokia 2 di 7 Caratteristiche Nokia 800 Tough Passiamo alla scheda tecnica. Il Nokia 800 Tough ha il classico design dei telefonini: tasti abbastanza grandi per facilitare le persone mentre sono a lavoro e schermo da 2,4 pollici con risoluzione QVGA. L’architettura hardware è composta da un chipset Snapdragon 205 con 512MB di RAM e 4GB di memoria interna, espandibile con una microSD fino a 32GB. Presente anche una fotocamera posteriore da 2 megapixel.

Fonte foto: Nokia 3 di 7 Batteria infinita Il telefonino intelligente integra anche un modem LTE per la navigazione su Internet. Presenti anche i componenti per il Wi-Fi 802.11 b/g/n e il Bluetooth 4.1. Supportato anche il GPS. Come tutti i cellulari Nokia, anche il Nokia 800 Tough ha una batteria infinita: l’autonomia è superiore ai due giorni, anche con un utilizzo continuo.

Fonte foto: Nokia 4 di 7 KaiOS, il sistema operativo del futuro Il sistema operativo KaiOS è il cuore pulsante del Nokia 800 Tough. Si tratta di un OS abbastanza giovane, ma che ha già ricevuto finanziamenti da parte di aziende importanti (Google su tutte). Per il momento, KaiOS è montato sugli smartphone e sui telefonini lowcost e riesce a trasformare quest’ultimi in dispositivi intelligenti. Grazie alla presenza del KaiStore gli utenti possono installare le applicazioni più famose come Facebook e WhatsApp (presenti di default sul Nokia 800 Tough). Il telefonino di Nokia ha anche il supporto di alcuni servizi Google: è presente Maps, YouTube, Gmail e soprattutto Google Assistente che permette di utilizzare il cellulare direttamente con la propria voce.

Fonte foto: Nokia 5 di 7 Per chi è pensato il Nokia 800 Tough Un telefonino evoluto. Così possiamo definite il Nokia 800 Tough. Grazie alla presenza del modem LTE e de sistema operativo KaiOS è possibile navigare su Internet, utilizzare i servizi di Google, Facebook e WhatsApp. Il Nokia 800 Tough è pensato per tutti coloro che non amano gli smartphone e svolgono lavori delicati (falegnami, edilizia, carpenteria, idraulico) dove il telefonino è importante, ma può anche rompersi con facilità. Grazie alla certificazione IP68 e la conformità allo standard militare MIL-STD-810G, il telefonino è l’ideale per tutti coloro che svolgono lavori manuali.

Fonte foto: Nokia 6 di 7 Quando esce il Nokia 800 Tough Il telefonino intelligente è già disponibile sul mercato e può essere acquistato sul sito di Nokia oppure sui principali siti di e-commerce. Verrà commercializzato anche nelle catene di elettrodomestici e nei negozi specializzati.