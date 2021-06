Il ventilatore digitale per il risparmio energetico in sconto

Il caldo è arrivato e diventa sempre più indispensabile dotarsi di dispositivi che possano regalare un po’ di fresco. Una soluzione elegante e pratica è quella dei ventilatori a torre, che sono sempre più smart grazie a display digitali e timer per il risparmio energetico, che limitano i consumi e l’importo della bolletta.

Per chi è in cerca di un ventilatore digitale a torre, la risposta arriva da Amazon con una interessante offerta. Il ventilatore Aigostar Ross 33QNS è scontato di 15 euro e offre tutte le caratteristiche di cui si ha bisogno per superare il caldo estivo. Il display LED consente di scegliere tra le 3 velocità disponibili e le 3 modalità di vento, spegnendosi automaticamente dopo 30 secondi di inattività, per favorire il risparmio energetico. Il fresco è garantito da un motore con potenza da 35 W, mentre timer e telecomando ne garantiranno il controllo affinché resti acceso il tempo necessario, con un consumo di elettricità che può essere così controllato e limitato.

Ventilatore Aigostar Ross 33QNS: le caratteristiche

Aigostar Ross 33QNS è un ventilatore digitale a torre dotato di telecomando e display a LED per monitorare in modo semplice ed efficace la temperatura nella propria casa. L’ambio display permette di selezionare una delle 3 velocità disponibili a scelta tra 1450 giri, 1200 giri e 900 giri. Inoltre, sono presenti 3 modalità vento: leggero, normale e notte, per un riposo fresco e silenzioso.

Il ventilatore a torre digitale offre un’oscillazione di 60 gradi e un pratico timer da impostare da 1 a 7 ore, così da poter soddisfare le esigenze durante la giornata, o la notte. L’uso del timer, poi, consente un reale risparmio energetico: non si rischierà di lasciarlo acceso più del dovuto.

Il motore da 35 W fornisce un flusso d’aria potente, per una sensazione di freschezza immediata, risparmiando al contempo energia e limitando i consumi grazie al display che si spegne automaticamente dopo 30 secondi di inattività e il telecomando, per comandare il dispositivo anche dal divano o dal letto.

Il design verticale è sicuramente elegante, oltre ad essere pratico: occupa meno spazio rispetto ai ventilatori tradizionali. Il cavo lungo 1,8 metri consente di posizionarlo in qualsiasi punto della stanza.

Ventilatore Aigostar Ross 33QNS: l’offerta

Il ventilatore digitale a torre Aigostar Ross 33QNS è un dispositivo fondamentale per avere il fresco in casa e con lo sconto del 17% su Amazon diventa un acquisto davvero interessante: potrà essere comprato a 74,99 euro invece di 89,99.

Il ventilatore digitale a torre Aigostar Ross con telecomando