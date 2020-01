Iliad, aumentano i giga in roaming per l'offerta di 6,99 euro

4 Gennaio 2020 - Negli ultimi giorni molti clienti Iliad che hanno sottoscritto l’offerta Giga 40 (6,99 euro al mese) hanno ricevuto un SMS molto importante: dal 1 gennaio 2020 sono state aggiornate le tariffe per quanto riguarda il roaming europeo. Cosa vuol dire? Molto semplice: l’operatore telefonico si è adeguato alle norme del Roaming Like At Home, la direttiva europea che permette agli utenti di utilizzare i minuti e i dati del proprio abbonamento telefonico anche quando sono in viaggio in Europa.

La normativa prevede un quantitativo di giga che varia a seconda del costo della tariffa mensile: più si paga, maggiore è la quantità di dati di traffico disponibili. La formula è molto semplice: Costo dell’offerta mensile in Italia (IVA Esclusa)/3,5) x 2. Il testo del messaggio che gli utenti Iliad stanno ricevendo è il seguente “Ciao, ti informiamo che a partire dal 1° Gennaio 2020 abbiamo adeguato le nostre tariffe di roaming in ottemperanza al Regolamento UE 531/2012 e seguenti. Più info su http://www.iliad.it/roaming.html o nella tua area personale. Team Iliad.”

Iliad offerta Giga 40: quanti dati usare in roaming UE

Cliccando sul link presente nel messaggio inviato da Iliad si atterra su una pagina informativa che spiega cosa cambia per gli utenti che hanno sottoscritto l’offerta Giga 40. Molto semplicemente i giga da utilizzare in roaming UE passano da 3 a 4, ben oltre la soglia che dovrebbe garantire l’operatore telefonico. Aggiornato anche il costo dell’extrasoglia: se si superano i 4GB mensili si paga 0,427 centesimi di euro per ogni MB consumato.

Iliad: cosa cambia per le altre offerte

Il messaggio è stato spedito solo agli utenti dell’offerta Giga 40, dato che per le altre due offerte dell’operatore telefonico il cambio era già avvenuto. Infatti, l’offerta da 5,99 euro al mese mette a disposizione 3GB di dati quando si viaggia all’estero, mentre l’offerta Giga 50 da 7,99 euro al mese si è adeguata da tempo alla normativa offrendo 4GB di traffico in Europa.

Anche nei prossimi due anni (2021 e 2022) Iliad aggiornerà il proprio tariffario, diminuendo il costo dei dati in extrasoglia e aumentando il numero di giga disponibili.