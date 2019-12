Iliad, come saranno le offerte per la rete fissa di casa

16 Dicembre 2019 - L’espansione di Iliad in Italia prosegue spedita: dopo aver superato i quattro milioni di clienti sulla rete mobile e aver superato quota 3500 antenne proprietarie attive sul territorio del Bel Paese, l’operatore telefonico ha anche affermato (tramite il suo AD Benedetto Levi) di essere pronta a sbarcare sul mercato della telefonia fissa di casa. Un progetto che ha una scadenza lunga: entro il 2024.

Per Iliad non è certo una novità offrire anche un servizio di rete fissa: in Francia (Paese dove è nata l’azienda) è già attiva nel settore con buoni risultati e offerte che prevedono chiamate, internet e anche contenuti premium, come ad esempio serie TV e film. Sempre in Francia Iliad ha da poco lanciato anche un’offerta chiamata “Box 4G+”, ossia una tariffa che prevede solo la connessione a Internet tramite una semplice scheda SIM inserita all’interno di un modem Wi-Fi. L’offerta è stata pensata per le zone della Francia dove la rete fissa non arriva o dove la qualità del segnale è scarso. Una tipologia di offerta che potrebbe arrivare anche in Italia nel prossimo futuro, ben prima del 2024.

Iliad rete fissa: quando arriva

Seguendo la road map fissata dall’AD di Iliad Benedetto Levi, l’operatore telefonico arriverà sul mercato della telefonia fissa entro il 2024. Ancora tre-quattro anni per avere il tempo di studiare accuratamente il mercato, fornirsi di una rete proprietaria o appoggiarsi su una già esistente e lanciare delle offerte che seguono la filosofia di Iliad: prezzi vantaggiosi, chiari e fissi per sempre, senza costi nascosti.

Iliad, le offerte per la rete fissa

Difficile fare previsioni su come saranno le offerte per la rete fissa di Iliad. L’operatore telefonico potrebbe seguire quanto già fatto dalla casa madre in Francia, dove è attiva nel settore della telefonia fissa da oramai diversi anni. In Francia, Free (nome dell’operatore telefonico) offre abbonamenti omni-comprensivi: telefonate, internet e abbonamento a piattaforme di streaming per vedere sport, serie TV e film.

Inoltre, sempre in Francia, ha anche lanciato un’offerta pensata per le zone dove non arriva la rete fissa o dove il segnale è scarso. Si tratta dell’offerta Box 4G+ che permette agli utenti di connettersi a Internet tramite rete 4G avendo a disposizione 250GB. Superata la soglia viene diminuita la velocità. Insieme alla scheda viene fornito anche un router con porte Ethernet e permette di collegarsi tramite Wi-Fi. Il costo dell’offerta è di 29,99 euro al mese.

Una tipologia di tariffa che in futuro potrebbe essere proposta anche agli utenti italiani, ben prima del lancio della rete fissa.