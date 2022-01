Iliad Down, problemi a connessione e chiamate: come contattare l'assistenza

Picco di segnalazioni per disservizi, a partire dalle ore 10 di oggi 10 gennaio 2021, per l’operatore telefonico Iliad: centinaia di utenti stanno segnalando l’impossibilità di fare e ricevere telefonate, altri segnalano l’impossibilità di navigare in rete con la connessione mobile. Le segnalazioni sono diffuse in tutta Italia, quindi sembrerebbe proprio un down nazionale di Iliad.

Tuttavia, le segnalazioni riguardano problemi non sempre uguali: alcuni utenti riescono a chiamare i cellulari, ma non i numeri fissi mentre altri non possono completamente né chiamare né ricevere. Non tutti gli utenti, poi, hanno problemi alla connessione. Le segnalazioni provengono da un po’ tutte le grandi e medie città italiane: Torino, Milano, Verona, Venezia, Bologna, al Nord, Roma al Centro, Napoli al Sud (nel Meridione le segnalazioni sono numerose, ma meno che al Nord). Da quello che è possibile capire al momento, quindi, si tratta di un down generalizzato ma a macchia di leopardo, con problemi diversi da zona a zona. L’azienda di telecomunicazioni non ha ancora diramato una nota stampa ufficiale in merito e sui social, in particolare su Twitter si limita a invitare gli utenti che segnalano i disservizi a scrivere un messaggio privato con i dettagli sul problema riscontrato.

Iliad: numero assistenza clienti

Il numero dell’assistenza Iliad 177 è al momento irraggiungibile, probabilmente a causa dell’elevato numero di contatti. Gli utenti Iliad in Italia, infatti, sono tantissimi: la società a fine settembre 2021 ha superato la soglia di 8 milioni di utenti attivi, pari al 10,5% del mercato italiano della telefonia.

Aggiornamento ore 12:30

A circa due ore dall’inizio del down nazionale di Iliad la situazione non è mutata: gli utenti lamentano ancora gli stessi problemi, che, lo ricordiamo, non sono uguali per tutti, ma l’azienda ancora non si pronuncia.

Sulla pagina Facebook di Iliad, infatti, l’ultimo post è di ieri (l’oroscopo 2022) mentre su Twitter Iliad si limita a fornire a tutti una risposta preconfezionata: “Siamo pronti ad aiutarti. Scrivici un messaggio privato entro le 18:00 e il nostro team assistenza ti risponderà il prima possibile. Grazie, team iliad“.

Il numero dell’assistenza clienti Iliad 177 risulta ancora irraggiungibile, a causa dell’elevatissimo numero di chiamate ricevute dagli utenti che non riescono a chiamare i numeri fissi, soprattutto, e mobili, e in alcuni casi non riescono a navigare su rete mobile.

Aggiornamento ore 13:30

A circa tre ore dall’inizio del down nazionale di Iliad la situazione sembra leggermente migliorata: le segnalazioni degli utenti stanno diminuendo, ma alcuni ancora hanno problemi con i numeri fissi e a ricevere telefonate.

Tuttavia, sembrerebbe che Iliad abbia trovato la causa del down e la stia lentamente risolvendo. Nel frattempo l’azienda continua a non pubblicare alcuna nota ufficiale, mentre sui social si limita a rispondere con la solita risposta preconfezionata. L’unico contenuto di oggi di Iliad su Twitter, alle 12:30, è un post programmato con il quale l’azienda si fa pubblicità: “Non fare il bradipo: attivati e attiva subito ‘sta offerta flash“.

Aggiorneremo questo articolo non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.