Iliad Flash 100: costo e attivazione della nuova offerta Iliad a 100 Giga

Iliad ci ha abituati fin da sempre alle novità improvvise e alle grandi sorprese, che sono tra i punti di forza della sua rivoluzione: possiamo quindi dire che il mese di settembre non sia stato affatto una delusione sotto questo punto di vista.

Se da un lato si continua a parlare delle offerte per la telefonia fissa, che potrebbero arrivare già nel 2021 e che renderebbero l’azienda francese un competitor da temere ancor di più, dall’altro Iliad estende sempre di più il suo bacino di utenti nel mondo della telefonia mobile.



L’operatore ha infatti raggiunto in soli 4 anni il quarto posto tra i gestori di telefonia mobile operanti in Italia ed esteso la sua rete sul 99% del territorio nazionale: con la sua nuova rivoluzione, Flash 100, potrebbe far tremare un’altra volta i big del settore. Vediamo subito di cosa si tratta e perché non bisogna lasciarsi sfuggire la nuova promozione Iliad.

La tariffa Flash 100 di Iliad

Una nuova tariffa che riesce a riposizionare le migliori offerte per la telefonia mobile in termini di Giga e prezzo del canone mensile: si tratta di Iliad Flash 100, una mega promozione appena lanciata dall’operatore francese per il mercato italiano.

La tariffa prevede un costo di 9,99 euro al mese, al quale si dovrà aggiungere il contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della nuova SIM. Come tutte le promozioni di Iliad, non si tratta di una tariffa operator attack, quindi pensata unicamente per ammiccare ai clienti di alcuni operatori: potrà essere attivata da qualsiasi tipologia di cliente, sia nel caso di un nuovo numero, sia per la portabilità del vecchio numero.

Iliad Flash 100 comprende:

• 100 Giga al mese per navigare alla velocità del 4G o del 4G+: è possibile continuare a navigare anche in caso di esaurimento dei Giga disponibili, al costo di 90 centesimi per ogni 100 Mega;

• minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali;

• SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali;

• in roaming sono previsti minuti e SMS senza limiti verso tutti e 5 Giga di traffico dati al mese.

La nuova offerta per le telefonia mobile di Iliad, lanciata il 15 settembre 2020, è perfettamente in linea con i tratti distintivi dell’operatore: trasparenza tariffaria, costo fisso per sempre e assenza di rimodulazioni future. L’unica pecca, per la quale si consiglia di affrettarsi nella valutazione della promozione, consiste nel fatto che potrà essere attivata unicamente entro il 15 ottobre 2020, alle ore 15:00.

I servizi inclusi

Il piano Flash 100 include diversi servizi che saranno a propria disposizione sulla nuova SIM, quale per esempio la Segreteria telefonica, il servizio Mi richiami, la possibilità di usare lo smartphone in modalità Hotspot, il Controllo consumi, la Segreteria visiva, il Filtro chiamate e SMS, l’Avviso di chiamata su numero occupato, il blocco dei numeri nascosti e l’inoltro verso segreteria telefonica all’estero.

Sono esclusi, invece, l trasferimenti di chiamata verso numeri nazionali fissi e mobili, che hanno un costo di 55 centesimi al minuto, 1 centesimo al secondo fino a 18 secondi e poi 1 centesimo ogni 12 secondi. Una volta superata l’extrasoglia, le chiamate prevedono il pagamento di 28 centesimi al minuto, mentre gli SMS costano 28 centesimi e gli MMS 49 centesimi.

Sono inoltre presenti minuti gratuiti verso i numeri fissi e mobili di Alaska, Canada e USA, e verso i numeri fissi dei seguenti Paesi: Azzorre, Sudafrica, Germania, Andorra, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cina, Cipro, Corea del sud, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Gibilterra, Grecia, Guadalupa, Guam, Guernsey, Guyana, Hong Kong, Ungheria, Isola di Man, Arcipelago delle Canarie, India, Irlanda, Islanda, Israele, Jersey, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Madera, Malta, Martinica, Mayotte, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Portogallo, Puerto Rico, Slovacchia, Repubblica Ceca, Isola di Riunione, Romania, Regno Unito, San Marino, Slovenia, Svezia, Svizzera, Taiwan.

Perché scegliere Flash 100

Iliad ha lanciato la sua nuova offerta Flash 100 attraverso una tabella di comparazione con le offerte dei principali operatori di rete mobile che includono minuti, messaggi e Giga mensili: dal confronto tra le promozioni attualmente disponibili emerge fin da subito che la proposta di Iliad è la migliore in assoluto per diversi motivi.

Il primo è che permette di avere accesso a 100 Giga al mese con soli due euro in più rispetto alla tariffa Giga 50. Il secondo è che non esiste nessun altro operatore che a un prezzo così basso, ovvero 9,99 euro al mese, dà la possibilità di navigare con 100 Giga di traffico mensili.

La terza è già stata ribadita nelle righe precedenti, ma è una delle più importanti: l’offerta Flash 100, alla stregua di tutte le promozioni Iliad, non prevede vincoli contrattuali né rimodulazioni con il trascorrere del tempo.

Se si estende il confronto di Iliad con le tariffe degli operatori virtuali, sebbene sia disponibile qualche offerta con 100 Giga di traffico mensili, la proposta di Iliad rimane sempre la migliore tra tutte per il fatto che è una promozione pensata per tutti, senza limitazioni legate al proprio operatore di provenienza. Questo elemento, invece, contraddistingue la maggior parte delle offerte degli operatori virtuali – i cosiddetti MVNO – che sono sicuramente molto convenienti, ma nella pratica non sono per tutti.

Per la sua attivazione è possibile seguire strade differenti: la si potrà infatti scegliere direttamente online, sul sito dell’operatore – in questo caso si riceverà la SIM presso il proprio domicilio – oppure recandosi presso:

• uno dei 16 Iliad store presenti in Italia;

• un Iliad corner, nei quali sono disponibili le SIMbox che permettono l’attivazione in autonomia delle offerte;

• presso un GDO o uno dei 300 Iliad point, distribuiti tra bar, edicole e tabaccherie.

Iliad Giga 50

L’introduzione della nuova offerta Flash 100 non ha rappresentato la fine di quella che finora è stata la punta di diamante delle promozioni Iliad, ovvero Giga 50, disponibile al costo di 7,99 euro al mese, più il contributo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

La promozione include:

• 50 Giga al mese per navigare alla velocità del 4G o del 4G+: è possibile continuare a navigare anche in caso di esaurimento dei Giga disponibili, al costo di 90 centesimi per ogni 100 Mega;

• minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali;

• SMS illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali;

• in roaming sono previsti minuti e SMS senza limiti verso tutti e 4 Giga di traffico dati al mese;

• minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali.

Oltre a Giga 50, ricordiamo che Iliad propone ai suoi clienti anche l’offerta Giga 40, che ha un costo di 6,99 euro ed è praticamente identica a Giga 50, tranne per il fatto che prevede 40 Giga di traffico mensile, e Iliad Voce, promozione destinata a chi è interessato fondamentalmente alle chiamate illimitate, la quale ha un costo di 4,99 euro al mese.