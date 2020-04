Iliad, Kena, Ho. e WINDTRE: le offerte più economiche di aprile 2020

Pensi di spendere troppo al mese con il tuo attuale operatore telefonico e sei alla ricerca di una tariffa più conveniente? Sono diverse le proposte che potrebbero fare al caso tuo tra le tante disponibili sul mercato.

Per capire quale si addice di più alle tue esigenze, sarà sufficiente confrontare quali sono le caratteristiche principali delle varie offerte, ma soprattutto i clienti ai quali si rivolge la promozione.

Capita sempre più spesso infatti, in particolar modo da quando la presenza degli operatori MVNO si è radicata maggiormente in Italia, di trovare offerte mobile destinate a una determinata categoria di clienti, ovvero quelli che scelgono di effettuare il passaggio da un determinato operatore.

Quali sono le tariffe che costano di meno? Quali quelle che possono essere sottoscritte da tutte a prescindere dal provider di provenienza? Abbiamo scelto di analizzare le proposte di 4 diverse gestori di telefonia mobile, che hanno lanciato le promozioni a prezzo più basso nel mese di aprile 2020.

Le tariffe di telefonia mobile più economiche di aprile

Le migliori offerte di telefonia mobile di aprile 2020 sono quelle dei cosiddetti MVNO. Acronimo di Mobile Virtual Network Operator, indica quelle società che vendono servizi di telefonia mobile senza possedere le infrastrutture o lo spettro radio per occuparsene, motivo per il quale si servono del supporto dei MNO, Mobile Network Operator, ovvero gli operatori mobili reali.

Le tariffe che vedremo nel dettaglio a breve sono quelle proposte da:

• Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM;

• Ho. Mobile, l’operatore virtuale di Vodafone;

• Very Mobile, l’operatore virtuale di WINDTRE;

• Iliad, che è un’azienda MVNO molto particolare in quanto oggi è dotata della propria rete di trasmissione.

Kena Mobile a 5,99 euro al mese

Uno dei principali motivi per i quali la proposta di Kena è davvero interessante è il prezzo, pari a 5,99 euro al mese, con il quale è possibile avere accesso a chiamate e messaggi illimitati e a 70 Giga di Internet.

Il piano non prevede né costi di attivazione né spese per l’acquisto della nuova SIM, ma ha una limitazione: è riservato, infatti, soltanto a chi effettua il passaggio, mantenendo il proprio numero, da Iliad e dal alcuni MVNO, come per esempio Poste, Conad, Coop, Daily Telecom, Fastweb Full, Netvalue. L’elenco completo è disponibile sul sito ufficiale di Kena.

In alternativa, esiste anche la stessa tariffa, che include quindi i 70 Giga di traffico mensile oltre che chiamate e messaggi illimitati, che si rivolge a tutti i clienti, ma a un costo leggermente superiore, pari a 13,99 euro al mese.

Le proposte di Ho. mobile

Restando in tema di tariffe a prezzi super convenienti, troviamo la proposta di Ho. Mobile a 5,99 euro al mese. L’abbonamento è identico a quello proposto da Kena e include infatti:

• chiamate illimitate;

• SMS illimitati;

• 70 Giga di Internet.

La nuova SIM è gratuita, ma è previsto un contributo per l’attivazione di 99 centesimi da pagare una sola volta. La promozione comprende servizi quali il Controllo del credito e il Servizio Richiama. Anche in questo caso, la tariffa a 5,99 euro al mese può essere attivata soltanto dai clienti che provengono da Iliad e dai principali MVNO diffusi sul territorio nazionale.

Per i nuovi numeri e per i clienti che provengono da Kena esiste una promozione simile, ma al costo di 8,99 euro al mese, con chiamate e messaggi illimitati, ma soltanto 50 Giga di Internet. Questa versione prevede un costo una tantum di 9,99 euro, che sono relativi al costo di attivazione e a quello della SIM. La tariffa può essere attivata da tutti gli altri clienti al costo di 12,99 euro al mese, ai quali si aggiungono i 9,99 euro una tantum.

Alla scoperta di Very Mobile, il MVNO di WINDTRE

Anche l’operatore WINDTRE, fresco di nascita ufficiale, ha deciso di lanciare sul mercato il suo MVNO, con un prezzo di lancio davvero convenientissimo: si tratta di Very Mobile, con la sua promozione a 4,99 euro al mese.

La tariffa prevede:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 30 Giga di Internet;

• un costo per la nuova SIM di 5 euro, da pagare una sola volta.

La promozione è riservata a tutti i nuovi numeri oppure a chi effettua il passaggio da Poste Mobile, Fastweb, Coopvoce e altri MVNO.

La super offerta di Iliad

Iliad opera in Italia dal 2016, ma la sua affermazione sul mercato di telefonia mobile è stata molto rapida: il motivo principale, oltre che la solidità dell’azienda, consiste nel fatto che i costi delle tariffe non subiscono variazioni nel tempo, ma rimangono uguali a com’erano nel momento in cui sono stati sottoscritti.

La tariffa di Iliad, che è valida per tutti i clienti al costo di 7,99 euro al mese, include:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet;

• il servizio Richiama, la segreteria telefonica, il controllo del credito;

• un contributo una tantum di 9,99 euro per l’attivazione e la SIM.

Considerazioni finali sulla tariffe di telefonia mobile a prezzo più basso

Com’è possibile notare, le promozioni disponibili in questo momento per il proprio cellulare sono tutte molto simili tra loro. Spendendo di meno, come nel caso di Very Mobile, si avrà a disposizione un numero inferiore di Giga.

Al contempo, non è detto che si possa avere accesso a un numero di Giga superiore, come quello proposto da Kena o da Ho., a un costo così basso, dato che tale fascia di prezzo è riservata soltanto a determinate categorie di clienti.

Ciò significa che conviene sempre comparare tra loro le tariffe prima di sceglierne una e valutare, per esempio, se è più conveniente spendere un po’ di più, ma avere accesso a ciò che si desidera mantenendo il vecchio numero di telefono, oppure spendere un po’ di meno, attivando direttamente una SIM con il provider che propone il prezzo più basso, ma per il quale bisognerà attivare un nuovo numero.