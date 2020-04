Iliad, le migliori tariffe per cambio operatore ad aprile 2020

Iliad è un’azienda fondata in Francia nel 1991 in seguito all’acquisizione, da parte di Xavier Niel, della Fermic Multimedia, azienda che si occupava di servizi telematici per adulti e che fu rinominata Iliad. Dal 1999 l’azienda ha ottenuto la licenza per dare vita alla propria rete di servizi dedicati al mondo della comunicazione, ma ha fatto il suo ingresso in Italia soltanto nel 2016, lanciando la sua filiale italiana.

Nonostante faccia parte dei MVNO, acronimo di Mobile Virtual Network Operator, Iliad è un operatore virtuale diverso dagli altri presenti in Italia, perché dotato della sua rete fisica. Quali sono le tariffe più economiche per chi sceglie di passare a Iliad nel mese di aprile 2020? Di seguito potrete trovare il dettaglio delle promozioni disponibili, che sono di tipo ricaricabile.

L’offerta di Iliad a 4,99 euro al mese

La prima offerta mobile di Iliad da attivare, disponibile per i clienti che effettuano il passaggio da qualsiasi operatore, scegliendo di mantenere il proprio numero, si chiama Iliad Voce. Ha un costo di soli 4,99 euro al mese ed è una tariffa che prevede messaggi e chiamate senza limiti.

La promozione non ha un costo di attivazione, ma è necessario l’acquisto di una nuova SIM, che prevede una spesa, una tantum, pari a 9,99 euro. Iliad Voce include al suo interno anche:

• il servizio Richiama;

• il controllo del credito.

• la segreteria telefonica.

Come suggerisce il nome stesso della tariffa, l’offerta è stata pensata per gli utenti che sono principalmente interessati alle chiamate e all’invio di SMS. Questo significa che è possibile connettersi anche a Internet da mobile, ma a un costo bene preciso. Sono infatti inclusi 40 Mega in 4G o 4G+ per l’Italia: una volta superata tale soglia, sarà possibile continuare a navigare da mobile, ma alla cifra di 90 centesimi ogni 100 Mega di navigazione.

L’offerta di Iliad a 7,99 euro

Questa promozione, chiamata Iliad Giga 50, è invece perfetta per chi è alla ricerca di una tariffa che comprenda anche un piano dati per connettersi in mobilità. In questa offerta, che ha un costo di 7,99 euro al mese, sono infatti inclusi:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 50 Giga di traffico Internet in 4G.

Il contributo di attivazione della promozione, che è di tipo ricaricabile, è nullo e il prezzo della tariffa, attivabile da tutti, a prescindere dall’operatore di partenza, è a tempo indeterminato. È, invece, previsto il costo della nuova SIM, che è pari a 9,99 euro, da pagare una sola volta. Tra gli altri servizi inclusi nel piano mensile ci sono il Servizio Richiama, la Segreteria telefonica e il controllo del credito.

Dove sono validi le chiamate e i messaggi illimitati con Iliad

Per comprendere la forza delle promozioni dell’operatore Iliad, è bene analizzarle più nel dettaglio. In particolare, potrebbe essere molto utile sapere in anticipo verso e in quali destinazioni le chiamate e gli SMS inclusi nella tariffa siano effettivamente validi.

Ebbene, per quanto riguarda l’Italia, telefonate e messaggi sono sempre gratuiti sia verso i numeri fissi sia verso i numeri mobili. In Europa, invece, i minuti e gli SMS sono illimitati, ma sono previsti solo 4 Giga di Internet in roaming, nei seguenti Paesi: Germania, Antille francesi, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Spagna, Estonia, Francia, Finlandia, Gibilterra, Grecia Guyana francese, Ungheria, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Mayotte, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Riunione, Romania, Regno Unito, Saint-Pierre e Miquelon,Slovacchia, Slovenia e Svezia.

Sono poi previsti minuti illimitati verso fissi e mobili in USA e Canada, mentre i minuti sono illimitati solo verso fissi in più di 60 Paesi stranieri, il cui elenco completo è disponibile sul sito dell’operatore.

Perché attivare una tariffa Iliad conviene

Non è un caso che fin dal suo primo ingresso nel nostro Paese, Iliad si è fatto conoscere sul mercato attraverso l’hashtag #RivoluzioneIliad: le sue offerte sono senza vincoli, senza costi aggiuntivi e uno dei claim dell’azienda è “per sempre, per davvero”.

Questo significa che i prezzi low cost della tariffe proposte dalla società francese non subiranno variazione nel corso dei mesi o degli anni: lo dimostra il fatto che con Iliad Giga 50 al costo di 7,99 euro al mese, che è stata una delle prime proposte commerciali diffuse dall’azienda, Iliad sia riuscita a conquistare ben 2 milioni di utenti, dopo soli 100 giorni dal suo ingresso ufficiale in Italia.

Oltre all’assenza di rimodulazioni o di spese aggiuntive nascoste, la fatturazione del piano mensile avviene ogni 30 giorni, e non ogni 28 giorni. Tra i servizi che vengono solitamente proposti con l’attivazione di uno dei due piani sopra citati ci sono la segretaria telefonia visiva, il servizio Mi richiami, l’hotspot, il controllo del credito residuo, quello dei consumi, il servizio Visualizza numero di chiamate, l’avviso di chiamata nel caso di numero occupato, le chiamate rapide, il filtro chiamate e messaggi, l’inoltro verso la segreteria telefonica all’estero.

Prima di attivare qualsiasi promozione, si consiglia di fare un salto sul sito dell’operatore al fine di verificare la copertura di rete, che può essere di tipo:

• 2G;

• 3G;

• 4G/4G+.

Per effettuare il passaggio vero e proprio all’operatore, è sufficiente effettuare la richiesta direttamente online, oppure individuare lo store più vicino alla propria abitazione, nei quali Iliad ha attivato le cosiddette Simbox, ovvero dei distributori automatici sparsi su tutto il territorio nazionale, che permettono di acquistare una card telefonica tramite una carta di credito, una mail e il documento di identità.

Le offerte Iliad smartphone incluso

Anche Iliad, come i principali operatori telefonici operanti in Italia, ha lanciato le sue promozioni telefono incluso, che permettono di acquistare alcuni degli smartphone più avanzati fra quelli presenti in commercio a un prezzo più basso rispetto a quello di listino.

Nello specifico, in questo momento è presente un’offerta smartphone incluso, con la quale si può accedere, a rate, o in un’unica soluzione, ad alcuni degli ultimi modelli di iPhone, tra i quali si annoverano l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro, l’iPhone 11 Pro Max, l’iPhone XR, l’iPhone Xs, che sono disponibili in colorazioni differenti.