Iliad o ho. Mobile: come scegliere la giusta tariffa per telefonia mobile

Un tempo esistevano soltanto gli operatori cosiddetti MNO, acronimo di Mobile Network Operator, ma da qualche anno a questa parte il mercato si è ampliato con l’ingresso dei MVNO, ovvero i Mobile Virtual Network Operator.

L’ingresso degli operatori virtuali è stata una vera e propria rivoluzione che ha portato a un abbassamento dei prezzi delle tariffe, anche di quelle commercializzate da molti operatori tradizionali.



Tra le offerte più convenienti che si possono attivare per la telefonia mobile, ci sono le proposte da un lato di Iliad, che oggi rappresenta il quarto operatore per numero di utenti in tutta Italia, e ho. Mobile, che è l’operatore virtuale di Vodafone.

Quali sono le tariffe per la telefonia mobile migliori? Quali i tratti che caratterizzano i piani di Iliad e quelli di ho. Mobile? Analizziamo le offerte di entrambi gli operatori mettendo in evidenza i punti in comune e le differenze principali.

I piani di Iliad

Uno degli aspetti più caratteristici delle offerte per la telefonia mobile di Iliad è il fatto di essere senza vincoli e senza costi aggiuntivi. Si tratta di un valore aggiunto in quanto non è così inusuale vedere operatori che propongono offerte a prezzi ridottissimi per accaparrarsi nuovi clienti che, nel giro di poco tempo, introducono alcune rimodulazioni e aumentano all’improvviso i costi.

Con Iliad non si va incontro a rischi di tal sorta: le sue offerte per la telefonia mobile vanno da 4,99 euro al mese fino a un massimo di 7,99 euro al mese. Ci sono due diverse tipologie di proposta:

• la prima, che è quella al prezzo più basso, è stata pensata per gli utenti che non utilizzano molto Internet dal cellulare e che vogliono spendere davvero poco per la telefonia mobile;

• la seconda, invece, è declinata in due diverse soluzioni che, a costi leggermente diversi, offrono una tariffa di tipo all inclusive con la quale avere accesso a minuti, messaggi e Internet a un prezzo davvero contenuto.

Un altro aspetto davvero interessante delle promozioni Iliad consiste nella possibilità che possono essere attivate da tutti gli utenti, a prescindere da qual è il loro operatore di provenienza, oltre al fatto che sono valide per i nuovi numeri.

Le offerte per la telefonia mobile Iliad

Le promozioni proposte da Iliad per la telefonia mobile sono:

1. Iliad Voce;

2. Giga 40;

3. Giga 50.

Iliad Voce è la promozione di Iliad al prezzo più basso tra tutte: è attivabile al costo di 4,99 euro al mese per sempre e include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili italiani.

Nel piano sono inclusi anche 40 Mega di Internet, che funziona anche nel caso in cui si dovessero esaurire quelli a propria disposizione al costo di 90 centesimi ogni 100 Mega consumati. La promozione ha la stessa validità, senza dover sostenere costi aggiuntivi, anche quando ci si sposta negli altri Paesi europei.

Iliad Giga 40, come suggerisce il nome stesso, permette di disporre ogni mese di 40 Giga per navigare da mobile alla velocità del 4G o del 4G+, oltre che di chiamate e minuti illimitati verso tutti i numeri italiani, fissi e mobili. Ha un costo mensile di 6,99 euro.

Iliad Giga 50 costa 7,99 euro al mese e prevede minuti e messaggi illimitati e 50 Giga per navigare in mobilità in 4G o 4G+. La promozione è valida anche nel resto d’Europa, dove si avranno a disposizione i minuti e i messaggi illimitati e 4 Giga di Internet.

Il piano include anche un’opzione internazionale con la quale si ha diritto a minuti illimitati verso più di 60 destinazioni fra numeri fissi e mobili in tutto il mondo.

I tre piani includono, inoltre, i seguenti servizi:

• Mi richiami;

• hotspot;

• nessuno scatto alla risposta;

• piano tariffario;

• controllo del credito residuo;

• segreteria telefonica;

• portabilità del numero.

La proposta di ho. Mobile

La prima palese differenza esistente tra la proposta di Iliad e quella di ho. Mobile consiste nel fatto che alcune delle proposte di ho., in particolare quelle più convenienti, non si rivolgono a tutti.

Sono state infatti pensate con l’obiettivo di recuperare tutti quei clienti che sono stati persi nel tempo: non è un caso che la promozione con il prezzo più basso fra tutte, pari a 5,99 euro al mese, si rivolga ai clienti Iliad e ad alcuni MVNO.

Poi esistono altre proposte, a un prezzo crescente, che contengono vantaggi minori, ma che si rivolgono a un numero maggiore di utenti. Vediamo di seguito quali sono le principali differenze esistenti.

Le offerte per la telefonia mobile di ho. Mobile

La tariffa più economica proposta da ho. Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese nel quale sono inclusi:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 70 Giga di Internet.

Come anticipato, è riservata unicamente ai clienti che scelgono di mantenere il vecchio numero e effettuare la portabilità da Iliad e da alcuni MVNO. Può essere attivata pagando un costo di attivazione pari a 99 centesimi.

Una promozione simile, riservata ai nuovi numeri e a chi cambia da Kena Mobile e Daily Telecom, ha un costo di 8,99 euro al mese e prevede un contributo di attivazione e il l’acquisto della nuova SIM per un totale una tantum di 9,99 euro.

Comprende minuti e messaggi illimitati e 50 Giga di Internet: la stessa identica promozione potrà poi essere attivata da tutti gli altri clienti, al costo di 12,99 euro al mese.

Iliad e ho. Mobile: ricapitolando

Sulla base delle promozioni presentate si può ben intuire come:

• i clienti Iliad che vogliono migliorare la propria tariffa dal punto di vista dei Giga possano sicuramente avere un grande incentivo a passare a ho. Mobile considerato che con 2 euro in meno si ha diritto a 20 Giga in più;

• di contro, Iliad è un operatore attento ai bisogni di tutti i clienti, che offre la garanzia di non ricevere sorprese inattese e spiacevoli in relazione al costo delle sue tariffe in futuro, che si sarà mantenuto costante per sempre.

Per scegliere bisogna considerare le proprie esigenze specifiche e valutare anche in base alla volontà di mantenere il proprio numero, cambiando operatore, oppure di attivare una nuova tariffa con un numero del tutto nuovo.