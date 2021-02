Iliad o TIM a casa: perché scegliere un provider mobile per Internet a Casa

Avere accesso alla connessione Internet a casa non significa necessariamente dover sottoscrivere un abbonamento alla rete fissa: nonostante oggi ci siano promozioni disponibili a meno di 30 euro al mese, le offerte mobile con Internet incluso sono comunque più convenienti.

A questo proposito, si potrebbero per esempio prendere in considerazione le offerte di Iliad o TIM: i due gestori propongono delle promozioni mobile di diverso tipo con le quali sarà possibile connettersi anche da altri dispositivi, utilizzando il proprio smartphone in modalità hotspot.



Vediamo allora quali sono le soluzioni dell’operatore Iliad per connettersi da mobile e in cosa consiste invece la proposta di TIM in modo tale da poter fare delle valutazioni e capire se conviene di più scegliere Iliad o TIM a casa.

Internet a casa con Iliad

Iliad propone due offerte per la telefonia mobile con le quali è possibile navigare da mobile: la prima è una promozione di tipo 5G e si chiama Iliad Flash 70. La seconda è una promozione di tipo all inclusive, che rappresenta una delle migliori proposte mai lanciate da Iliad.

Flash 70 ha un costo di 9,99 euro al mese, nel quale sono inclusi:

70 Giga con i quali navigare, ove disponibile, alla velocitò del 5G, il quale permette di raggiungere fino a 855 Mbps;

minuti e messaggi senza limiti in Italia;

minuti e messaggi in roaming in Europa e 6 Giga di Internet:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili internazionali in più di 60 destinazioni estere.

Giga 50 ha un costo pari a 7,99 euro al mese (per sempre, per davvero) e include:

50 Giga con i quali navigare alla velocità del 4G o del 4G+;

minuti e messaggi senza limiti in Italia, verso tutti i numeri fissi e mobili;

minuti e messaggi in roaming in Europa e 5 Giga di Internet:

minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili internazionali in più di 60 destinazioni estere.

In entrambi i casi, il contributo di attivazione è gratuito, mentre si dovranno pagare 9,99 euro una tantum per la nuova SIM. Sono inclusi anche i seguenti servizi: hotspot, Mi richiami, Nessuno scatto alla risposta, Piano tariffario, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica, Portabilità del numero.

Internet a casa con TIM

L’offerta di TIM per la telefonia mobile è davvero molto variegata: alle proposte solo Giga, ovvero le cosiddette SIM dati, si affiancano delle offerte che includono Giga e minuti, quali quelle di tipo 5G, quelle per gli under 30 e quelle destinate agli over 60.

Le promozioni di tipo 5G hanno un costo compreso tra i 19,99 euro al mese e i 39,99 euro al mese, proposta nella quale si ha diritto a Giga di tipo illimitato. I piani sono di tipo all inclusive, nel senso che oltre ai Giga prevedono anche minuti e messaggi illimitati ogni mese.

La proposta di TIM per gli under 30 si articola in:

offerte che si rivolgono agli under 16, nelle quali sono compresi 10 Giga (che diventano illimitati per l’utilizzo delle chat), 200 minuti e 200 SMS, a partire da 7,99 euro al mese;

offerte che si rivolgono agli under 25, nelle quali sono previsti 40 Giga, che sono illimitati per social, chat musica e e-learning, minuti e messaggi illimitati e TIMMUSIC, al costo di 11,99 euro al mese;

offerte per gli under 30, un po’ più corpose e disponibili al costo di 14,99 euro al mese. Comprendono 60 Giga, che sono illimitati per social, chat e musica, minuti e SMS illimitati, TIMMUSIC e il 5G Ready.

L’offerta più conveniente per navigare da mobile è la SIM dati Supergiga 20, che ha un costo di 9,99 euro al mese e comprende 20 Giga di Internet e il modem 4G da 29,90 euro, ma si può scegliere anche tra offerte con più Giga, disponibili a un costo che aumenta al crescere dei Giga compresi nella promozione.

Iliad o TIM: cosa cambia

Abbiamo visto che ci sono alcune differenze tra le proposte dei due operatori, ma nel momento in cui si dovesse scegliere se attivare un’offerta Iliad o TIM per navigare da casa, in entrambi i casi ci sarebbero delle soluzioni particolarmente vantaggiose.

I costi di Iliad sono più bassi in relazione al numero di Giga proposti nell’offerta: sono caratterizzate, inoltre, dal fatto di poter essere attivate da tutti, senza limitazioni, sia in portabilità, sia sui nuovi numeri.

Si può praticamente dire che con Iliad si può accedere alla convenienza che contraddistingue gli operatori MVNO, con i vantaggi di un operatore tradizionale (quale è l’azienda francese): in particolare, ciò è evidente da un lato nella convenienza dei prezzi, dall’altro nella velocità di navigazione, che è in grado di raggiungere i 390 Mbps in 4G/4G+.

Passando all’analisi della proposta di TIM, le offerte per la telefonia mobile sono davvero tante e possono essere attivate senza particolari vincoli, sia sui nuovi numeri sia in portabilità. Le promozioni mobile di TIM permettono di navigare fino a:

150 Mbps in download;

75 Mbps in upload.

Una differenza relativa ai due operatori ha a che fare con quello che succede nel momento in cui si dovessero terminare i Giga a disposizione nella propria offerta mensile. Nel caso di Iliad si potrà continuare a navigare pagando 90 centesimi ogni 100 Mega consumati.

Per quanto riguarda TIM, invece, al termine dei dati inclusi nella propria promozione non sarà più possibile continuare a navigare fino all’attivazione della successiva disponibilità: si potranno però attivare delle offerte momentanee con le quali si potrà navigare con un certo quantitativo di Giga per un numero delimitato di giorni.

Tornando alla velocità di navigazione, se si analizzano le offerte di tipo 5G, mentre con Iliad si può navigare fino a un massimo di 855 Mbps, TIM ha raggiunto un primato europeo, riuscendo a raggiungere i 2 Gigabit al secondo.

È anche vero che le promozioni TIM di tipo 5G iniziano ad avere dei costi più elevati rispetto a quelli previsti per le altre offerte mobile, ma è il prezzo corretto da pagare per poter avere accesso a una rete mobile che, attualmente, non ha eguali.