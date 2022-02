Iliad e WindTre Down: disservizi a macchia di leopardo

Pomeriggio difficile per gli utenti di Iliad e di WindTre: entrambi gli operatori, e i rispettivi operatori virtuali, hanno problemi in varie zone d’Italia. Il grosso delle segnalazioni, sia per Iliad che per Wind, proviene però dal Sud Italia e moltissime vengono dalla Sicilia, con picchi nei due grandi centri urbani di Palermo e Catania. Segnalazioni anche dalla Calabria.

Meno critica, invece, sembra la situazione al nord: qui le segnalazioni sono inferiori e non concentrate in particolari zone. I problemi lamentati dagli utenti sono, per Iliad, soprattutto alle chiamate telefoniche. Secondo quanto segnalano gli utenti, Internet regge ma solo in 4G LTE e non c’è rete 3G e 2G in diverse aree. Va peggio agli utenti Wind, che in questo momento non riescono nemmeno a chiamare. Al momento nessuna comunicazione ufficiale da parte delle due aziende, mentre i rispettivi numeri dell’assistenza tecnica stanno esplodendo di richieste di supporto. Aggiorneremo questo articolo quando saranno disponibili ulteriori dettagli.