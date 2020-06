Immuni, l'app torna disponibile per alcuni smartphone Huawei: ecco quali

Immuni è nuovamente disponibile per gli smartphone Huawei/Honor sul Google Play Store. L’annuncio è arrivato nella serata del 5 giugno, con la conferma anche da parte dell’azienda cinese: per il momento Immuni funziona e può essere scaricata sul Huawei P20, P20 Pro e sul Huawei P30 e P30 Pro. Nei prossimi giorni l’app tornerà a essere utilizzabile anche su tutti gli altri smartphone del colosso cinese.

Ma cosa è successo in questi primi giorni di debutto dell’app Immuni? Fin dall’inizio, molti utenti hanno iniziato a segnalare nelle recensioni dell’app sul Google Play Store alcuni problemi di funzionamento con diversi dispositivi Huawei/Honor. Appena l’app veniva messa in background, la funzione delle “notifiche di esposizione al COVID-19” veniva disattivata. E non si tratta di uno strumento di poco conto, ma di quello su cui gira l’intera applicazione. Per questo motivo Bending Spoons, Google e Huawei sono intervenuti tempestivamente e in poco più di 24 ore hanno risolto il problema: da ora si può nuovamente utilizzare l’app Immuni su alcuni smartphone Huawei.

Perché l’app Immuni non funzionava sugli smartphone Huawei

Secondo quanto trapelato in questi giorni, il problema di compatibilità tra l’app Immuni e gli smartphone Huawei/Honor era causato dalla funzione “Risparmio energetico“. I dispositivi dell’azienda cinese hanno una particolare funzione che tende a disattivare automaticamente tutte le app presenti in background in modo da aumentare la durata della batteria. Questo portava lo smartphone a “spegnere” il Bluetooth e conseguentemente anche l’app Immuni e il sistema di notifiche di esposizione al Covid-19.

Con un aggiornamento software sembra che il problema sia stato momentaneamente risolto per i primi modelli di smartphone Huawei (in totale quattro: P20, P20 Pro, P30 e P30 Pro). Nei prossimi giorni è previsto un ulteriore update dei Google Play Services per permettere il download dell’app (che era stato momentaneamente bloccato per i dispositivi dell’azienda cinese) anche per tutti gli altri modelli.

Come scaricare l’app Immuni su uno smartphone Android

Ricordiamo che Immuni è disponibile gratuitamente per tutti gli smartphone Android aggiornati almeno alla versione 6.0 dello smartphone e con i Google Play Services aggiornati alla versione 20.18.13. L’app può essere scaricata dal Google Play Store al seguente indirizzo.