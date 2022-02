In arrivo un iPhone da 199 dollari? L'ipotesi Bloomberg

L’iPhone veramente economico? Non esiste: il modello che costa di meno è infatti iPhone SE 2020, che ha un costo di 399 dollari in USA e 499 euro in Europa, Italia compresa. Si tratta di un modello con caratteristiche tecniche ormai abbondantemente superate, che nel mondo Android troviamo sugli smartphone con prezzi compresi tra 100 e 200 euro.

Ma non è detto che uno iPhone realmente economico non possa arrivare, e anche a breve. Ne è convinto Mark Gurman, ormai ben noto giornalista di Bloomberg e molto esperto di ciò che succede, e si decide, a Cupertino. Gurman è convinto che Apple stia ragionando sull’ipotesi di introdurre sul mercato un iPhone da 199 dollari, che in Italia potrebbe costare tra i 200 e i 300 euro. Se fosse vero, si tratterebbe di una rivoluzione rispetto alla politica commerciale di Apple vista fino ad ora ma, spiega ancora Gurman, non verrebbe tradito il motto di Steve Jobs: “don’t ship junk“, cioè “non vendere spazzatura“. Il taglio di prezzo, infatti, non avverrebbe a scapito della qualità del prodotto.

iPhone economico: la data è l’8 marzo

Entro pochi giorni, si pensa l’8 marzo, Apple dovrebbe tenere un nuovo evento online durante il quale molto probabilmente presenterà il nuovo iPhone SE3 (o iPhone SE 2022) e forse anche un nuovo iPad Air. Né la data, né i prodotti, sono stati ancora annunciati ufficialmente da Apple e questo è molto strano, ma potrebbe essere giustificato dalla gravissima situazione internazionale.

Il nuovo iPhone SE di terza generazione dovrebbe essere il primo iPhone economico dotato di 5G, ma potrebbe avere molto in comune con l’attuale modello uscito nel 2020: schermo LCD da 4,7 pollici e Touch ID, giusto per citare le due caratteristiche distintive di questo modello. Nessuna rivoluzione, quindi, ma un’evoluzione del modello attuale.

Il tutto, dicono insistenti rumor, allo stesso identico prezzo dell’iPhone SE2: 399 dollari in USA, 499 euro in Italia. Dove sta l’iPhone economico, allora?

L’iPhone da 199 dollari

Qui Gurman lancia la previsione: Apple potrebbe presentare il nuovo iPhone SE3 2022 a 399 dollari e, allo stesso tempo, lasciare sul mercato iPhone SE2 2020 a 199 dollari. Non un modello nuovo, quindi, ma lo stesso modello attuale con un prezzo assai più basso.

Secondo Gurman questa mossa avrebbe due grandi vantaggi: aprire nuovi mercati per Apple, come quello africano, e allargare enormemente la base di utenti ai quali è possibile vendere servizi in abbonamento mensile, come Apple One.