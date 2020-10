Infinity: serie tv e film in uscita a novembre 2020

Ottobre ormai è terminato, le temperature si abbassano e le giornate si accorciano: questo è il momento perfetto per una bella maratona di film e serie tv in streaming sul divano. Negli ultimi giorni i diversi servizi hanno annunciato tante novità in catalogo. Anche la piattaforma Infinity ha comunicato le uscite di novembre 2020 per i suoi utenti.

Nelle prossime settimane ha in programma tanti film e serie tv adatte ad ogni gusto. Tra i contenuti, compariranno naturalmente anche le famose Premiere, cioè lungometraggi usciti recentemente nei cinema e che vengono trasmessi in esclusiva sulla piattaforma. A novembre questi contenuti saranno in tutto quattro, uno per ogni settimana del mese: si passerà dal famoso film per ragazzi dei Me Contro TE fino al un piccolo capolavoro della commedia americana, Non è romantico? e ci sarà anche lo show con protagonista Harley Quinn. Oltre ai film, non mancheranno gli show a puntate, con tanti ritorni e nuove uscite.

Infinity: film in Premiere a novembre 2020

Dal 6 al 12 novembre gli abbonati a Infinity potranno vedere in Premiere Birds of Prey e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn. Il film racconta la vita di riscatto di Harley Quinn dopo la sua separazione da Joker. Lei si unisce al gruppo tutto al femminile delle Birds of Prey. Insieme si impegneranno per salvare una ragazza da Black Mask.

Il secondo film in Premiere è Me contro Te – La vendetta del Signor S, disponibile dal 13 al 19 novembre. La famosa coppia di Youtuber composta da Lui e Sofi vince un prestigioso premio ma il loro acerrimo nemico, il Signor S vuole rubarlo e diventare il padrone del mondo. La pellicola è dedicata ai più piccoli che potranno vedere i loro beniamini cimentarsi in questa divertente avventura.

Il terzo film in Premiere è una bella commedia romantica dal titolo Non è romantico? Racconta la storia di Natalie, una ragazza cinica che crede poco nell’amore. Un giorno sviene nella metropolitana e quando si sveglia si ritrova in un mondo in cui, con grande sorpresa, interpreta la protagonista di una storia romantica. La pellicola sarà disponibile sul canale dal 20 al 26 novembre.

L’ultima settimana sarà la volta de Il Diritto di opporsi. L’avvocato Bryan Stevenson difenderà il suo cliente Walter McMillian, condannato a morte per omicidio ma senza prove evidenti. Il film tocca temi profondi, tra cui il razzismo e la corruzione del sistema giudiziario. Disponibile dal 27 novembre al 3 dicembre.

Infinity: film in arrivo a novembre 2020

Il catalogo di film in streaming è davvero ricco. Infinity infatti è la piattaforma perfetta per chi è appassionato di cinema. Tra le nuove uscite segnaliamo Scott Pilgrim vs the world, una commedia irriverente dedicata al mondo dei giovani impegnati tra videogiochi, musica, amicizia e amori impossibili. Sarà disponibile dal 1° novembre.

Il 14 novembre invece arriverà Joker, film del 2019 con l’attore protagonista Joaquin Phoenix. La pellicola ha avuto un incredibile successo e si è guadagnata numerosi premi, tra cui due Oscar su undici candidature, diventando così il primo film basato su un personaggio DC Comics a concorrere come miglior film nella storia degli Oscar.

Il 23 novembre uscirà invece Conta su di me, pellicola drammatica basata sulla storia di un trentenne ricco e viziato che ritroverà il senso profondo della vita quando, per volere del padre, dovrà prendersi cura di un adolescente malato terminale.

Il 25 novembre invece è la volta di un film italiano di gran successo. La Dea Fortuna è il film di Ferzan Ozpetek con Leonardo Leo, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi e un cast composto da attori straordinari. Racconta la storia di Arturo e Alessandro, una coppia in crisi che si ritrova ad avere in affidamento due figli di una cara amica, Annamaria, malata di cancro.

Il mese è intervallato da numerosi titoli: commedie, drammi, film horror e altri adatti ai bambini. Come sempre Infinity mette in prima linea il cinema!

Infinity: serie tv in arrivo a novembre 2020

La piattaforma ospiterà anche tante nuove serie tv: dal 4 novembre sarà disponibile la seconda stagione di God Friended Me, che racconta la storia di Miles Finder, un ragazzo che tiene dei podcast incentrati sull’ateismo. La sua vita cambierà quando riceverà una richiesta di amicizia su Facebook davvero spiazzante, quella di Dio.

L’8 novembre arriverà la quarta stagione di The Good Place, serie tv che parla della possibilità di accedere al Paradiso: la serie è divertente e ironica, ma permette di riflettere anche sugli effetti delle nostre azioni quotidiane.

Young Sheldon, lo spinoff di The Big Bang Theory arriverà invece il 9 novembre. La serie tv racconta l’infanzia di Sheldon Cooper, un bambino dalle straordinarie doti scientifiche e matematiche che diventerà appunto il protagonista della famosa serie americana. Su Infinity è disponibile anche la saga completa di The Big Bang Theory.

L’ultima serie tv in uscita a novembre è Chicago Med, diponibile da sabato 14. Questa volta abbiamo a che fare con un medical drama incentrato sulle vicende di un coraggioso team di infermieri e medici. È lo spin-off di Chicago Fire.