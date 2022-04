Iniziano le riprese di Borderland: di cosa si tratta

Sono iniziate le riprese diBorderland,thriller d’azione Sky Original scritto daRonan Bennet, creatore della serie Top Boy, e dai fratelliTom e Charles Guard. La produzione ha da poco preso avvio a Glasgow, ma la pellicola sarà disponibile già nel corso del 2022 suSky Cinema ein streaming su NOW.

«Borderland è un chase movie alimentato dalla vendetta, che fonde un’azione al cardiopalma con un messaggio potente per la nostra epoca – hanno detto i registiTom e Charles Guard – Siamo entusiasti di dare vita a questo film tra le strade di Glasgow e ci sentiamo molto fortunati di aver messo insieme uncast incredibile e una formidabile troupe». Ilfilm è una produzione di Upper Street, Stylopic, A Piecrust e Highland Midgie Production ed è prodotto da Chris Coen, Brian Coffey, Rebecca Brown e Thorsten Schumacher. Julia Stuart, Laura Grange, Norman Merry e Peter Hampden sono i produttori esecutivi.

Il cast: chi recita in Borderland

Iprotagonisti del film Borderland sonoColin Morgan (che ha recitato, ad esempio, in Belfast) eAml Ameen (già visto in I May Destroy You). Morgan interpreta un paramilitare irlandese in pensione la cui moglie viene tragicamente uccisa, mentre Ameen veste i panni dell’ufficiale delle SAS che si macchia dell’assassinio. Accanto a loro c’è un grandecast di grandi professionisti, che includeFelicity Jones (Rogue One),Mark Strong (1917),Sophia Brown (The Capture) eTom Vaughan-Lawlor (Avengers: Endgame).

La trama: di cosa parla Borderland

Qual è il vero costo dellavendetta? È questa la domanda che emerge dalle scene più crude e adrenaliniche diBorderland. Nelfilm unparamilitare irlandese in pensione assiste all’uccisione dellamoglie incinta da parte di un ufficiale inglese delleSpecial Air Service. L’omicidio avviene in seguito a un’imboscata, dalle evidenti conseguenze disastrose. Il paramilitare inganna l’ufficiale, che a quel punto si presume essere ferito e poi morto, e fugge meditandoparanoiche vendette tra le strade buie dellaLondra del 1970. La sua sete di vendetta, infatti, continua a crescere e non sembra soddisfarsi mai…

Il libro da cui è tratto il film

Ilfilm a quanto pare si ispira anche alle vicende raccontate nel libroThe Road to Balcombe Street, scritto daSteven S. Moyse. Non si tratta di un romanzo, ma a un resoconto dettagliato dello stallo degli ostaggi tra la polizia metropolitana di Londra e quattro membridell’esercito repubblicano irlandese provvisorio (IRA) avvenuto nell’inverno del 1975. Il libro fornisce anche il contesto storico di quell’evento e una descrizionedell’attività dell’IRA a Londra in quegli anni.

Quando esce Borderland

Borderland sarà sicuramente disponibile in tutti in territori in cui Sky è presentenel 2022, ma al momento non è ancora stata annunciata una data precisa.