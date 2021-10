Instagram: adesso possiamo inserire i link nelle storie

Estesa finalmente a tutti la possibilità di condividere dei link tramite le Storie di Instagram, strumento del social di proprietà Facebook molto utilizzato tanto dal pubblico più giovane quanto da quello meno giovane. Una novità improvvisa che Instagram ha messo nero su bianco nelle scorse ore con una comunicazione ufficiale.

Dunque da subito – o quasi, servirà un po’ affinché la nuova funzionalità arrivi a tutti – chiunque potrà “attaccare" dei link alle Storie, anche gli account che non hanno mai potuto farlo. Per anni e fino a “ieri" infatti la possibilità è stata una prerogativa dei profili con un elevatissimo numero di follower, circa 10 mila, con il risultato che i cosiddetti influencer potevano condividere collegamenti a offerte o merce di ogni tipo mentre gli account di utenti “normali" non potevano farlo. Non sarà più così: i nuovi adesivi Link, testati da Instagram da giugno in sostituzione del classico swipe up, arrivano adesso a tutti.

Instagram toglierà i link a chi li utilizzerà “male"

La novità è positiva per gli utenti, lo è meno per i revisori incaricati da Instagram a cui spetta il compito di mantenere il social un posto sicuro e capace di veicolare messaggi positivi. Instagram infatti ha precisato che disabiliterà la novità a tutti quegli account che la utilizzeranno per diffondere fake news, fare disinformazione o incitare all’odio.

Insomma, si prospetta un carico di lavoro aggiuntivo per il social, e forse era questa la ragione per cui la possibilità di condividere un link attraverso le Storie non era stata estesa prima a tutto quanto il pubblico: verificare ciò che viene condiviso da “pochi" account abilitati è un conto, è totalmente un altro avviare dei controlli sui milioni di profili che popolano la piattaforma.

Per aggiungere un link alle Storie di Instagram basta scegliere l’adesivo apposito Link, digitare l’indirizzo che si intende condividere e posizionarlo ovunque si voglia come se fosse un qualsiasi altro elemento per arricchire le Storie.

“I link, adesso, gioveranno a tutti"

La comunicazione, come detto, è arrivata direttamente da Instagram che l’ha resa pubblica attraverso un post sul blog ufficiale. Ecco le parole del gigante dei social controllato da Facebook:

“Sappiamo quanto sia fondamentale per la nostra community poter condividere ciò che le sta più a cuore, e questa nuova funzionalità potrà essere usata dai creator proprio per far sentire la propria voce a supporto di temi importanti come uguaglianza e giustizia sociale. Per le aziende potrà essere un modo per condividere nuove offerte con i clienti o, ancora, per gli artisti potrà rappresentare un modo per far conoscere le proprie opere".

Crolla il requisito dei link per i soli account selezionati: “Quando abbiamo introdotto per la prima volta la condivisione dei Link nelle Storie, la funzione era disponibile solo per alcuni account selezionati. Abbiamo notato che questa funzione poteva, però, essere utile per account di tutte le dimensioni e tipologia, e abbiamo quindi deciso di espandere l’accesso all’adesivo dei Link nelle Storie a tutti".