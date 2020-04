Instagram, come vedere le dirette da PC

La versione desktop di Instagram finora non ha mai avuto un grande successo. I motivi sono i più vari: in primis Instagram nasce come applicazione per smartphone e gli utenti sono abituati a utilizzarla dal proprio dispositivo mobile e, inoltre, dal PC le funzioni disponibili non sono le stesse. In questi ultimi giorni, però, gli sviluppatori stanno provando a cambiare il trend rilasciando interessanti novità anche per la versione desktop del social dedicato alle immagini.

Nei giorni precedenti è stata rilasciata la possibilità di rispondere e inviare messaggi ai propri amici su Instagram anche da PC. I famosi “DM” (Direct Message), infatti, erano disponibili solo sulla versione mobile e la loro mancanza rendeva la versione desktop un po’ limitata. Nel giro di pochi giorni è arrivata una seconda novità che fa molto felici gli utenti: dal PC è possibile vedere le dirette live degli account che si seguono. Può sembrare strano, ma questa funzionalità non era ancora presente, nonostante il PC abbia uno schermo più grande che permette di vedere ancora meglio le dirette di Instagram.

Come seguire le live Instagram sul PC

A dare la notizia è Engadget, sito web dedicato alla tecnologia. Infatti, da parte di Instagram ancora non è arrivata la notizia ufficiale e il motivo sembra essere abbastanza chiaro: la funzionalità non è stata è stata rilasciata per tutti gli utenti, ma solo per una ristretta nicchia. Il rilascio sarà graduale e bisognerà aspettare un paio di giorni per vederla sui propri PC.

Come si vedono le dirette Instagram sul PC? Sono pochissime le differenze rispetto alla versione mobile: per accedere basta premere sul cerchio presente nel feed delle Storie e si aprirà una finestra nella quale è presente sia la diretta sia i commenti degli utenti. Lo schermo grande semplifica sicuramente l’interazione con i commenti, grazie al fatto che sono presenti in una colonna separata e non in sovraimpressione con la diretta.

Quando sarà disponibile la funzione

Come detto, il rilascio sarà graduale e nel giro di qualche giorno o settimana riguarderà tutto il Mondo. Si tratta sicuramente di una funzionalità aggiuntiva che renderà la versione Instagram desktop ancora più utile.