Instagram compie 10 anni: come è cambiata

Sono passati 10 anni dal lancio di Instagram, il social network basato sulle foto che ha cambiato in modo radicale la comunicazione sul web. Dal look vintage che omaggiava la storica Polaroid, alla piattaforma di Stories e foto con filtri, ora si reinventa con Reels per sfidare TikTok.

Il 6 ottobre 2010 Kevin Systrom e Mike Krieger inventano l’app solo per dispositivi iPhone e in poche settimane arriva il boom di download. Un formato nostalgico che strizza l’occhio agli album pieni di Polaroid e ha conquistato Mark Zuckerberg, già papà di Facebook, che nel 2012 l’acquista per 1 miliardo di dollari, contro l’attuale valore da 100 miliardi di dollari. Instagram ha continuato a crescere, è arrivata sui dispositivi Android e ha superato il miliardo di utenti attivi al mese. Negli anni ha cambiato interfaccia e ricevuto nuove funzioni: ecco i suoi 10 anni tra foto, filtri, Stories, influencer di una delle app più amata dai giovani.

Instagram, come è cambiata

Fino al 2012, Instagram era una semplice app per iPhone per postare e condividere foto con i propri amici. Il social network ha iniziato il suo cambiamento dopo l’acquisto da parte di Zuckerberg, che l’ha trasformata. Il logo della Polaroid lascia spazio a una versione quadrata e decisamente stilizzata. Se il blu è il colore di Facebook, il rosa diventa il colore di Instagram. Arrivano poi con ogni aggiornamento nuovi filtri per l’editing delle foto postate, i messaggi diretti e le Stories, prese in prestito dal rivale Snapchat.

Poi è stato il momento dei profili verificati e spot pubblicitari che hanno aperto alla nascita dei primi influencer, e ancora i video, la IGTV e Instagram Shop, per acquistare direttamente sul social network. Dopo i recenti problemi di sicurezza evidenziati per TikTok, Instagram ha cambiato di nuovo volto introducendo Reels per la creazione di brevi video divertenti. Ora l’arrivo della nuova interfaccia, con i pulsanti che cambiano posto per ospitare nella Home tutte le funzionalità che l’app offre ai suoi utenti.

Instagram verso la fusione con Facebook e WhatsApp

Le novità e i cambiamenti per Instagram non sono certo finiti, con il progetto di Zuckerberg di creare una super app di messaggistica dalla fusione di Instagram, Facebook e WhatsApp.

I primi effetti della fusione si vedono già con il cross-posting delle Stories in automatico, così come l’integrazione delle chat Instagram Direct Message e Facebook Messenger, che è stata annunciata sul blog ufficiale di Facebook e sarà a poco a poco rilasciata nei diversi Paesi del mondo. In 10 anni, Instagram è cambiato e continuerà a evolvere.