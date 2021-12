Instagram fa 3 regali di Natale ai suoi utenti

Anche per i social network è tempo di Natale. Lo sta dimostrando Instagram, la piattaforma dedicata alle immagini e ai video: per festeggiare, l’app ha già pronti da tirare fuori dal sacco di Babbo Natale tre doni per i suoi utenti. Stiamo parlando di nuove feature che andranno ad aggiungersi a quelle già in programma per il futuro prossimo.

Ad annunciare l’integrazione è stato il capo di Instagram, Adam Mosseri, attraverso un cinguettio sul proprio profilo Twitter. Con esso, Mosseri ha pubblicato anche una breve videoclip nella quale è stato mostrato il funzionamento delle novità e tutte le loro caratteristiche. Sono tre interessanti novità quelle in arrivo, che permettono agli utenti di poter contare su di una esperienza utente ancora più godibile e divertente durante il tempo trascorso sul social. I loro nomi di battesimo, come riportati nella comunicazione, sono “Playback”, “Reel Visual Replies” e “Profile Embed”: scopriamo di cosa si tratta.

Instagram, come funzionano le tre feature

“Playback”, la prima delle tre funzionalità, consente di effettuare un tuffo nel passato facendo rivivere alcuni momenti delle proprie stories su Instagram. Per poterla utilizzare, è necessario avere almeno tre storie all’attivo; in tutto, l’aggregatore, può contenere fino a 10 contenuti pubblicati con questo specifico formato. Questa feature potrebbe essere una chicca di fine anno e scomparire già tra poche settimane, per poi tornare in forze alla fine del 2022 come collage dei momenti più belli del periodo appena trascorso.

È invece strettamente legata ai Reel, come si evince dal nome, “Reel Visual Replies”. Con questa, i creator hanno l’opportunità di citare domande e commenti presenti lasciati dagli utenti all’interno di brevi video della durata di 60 secondi, aggiungendo le proprierisposte. Lo scopo, ovviamente, è quello di creare una maggiore connessione tra gli utilizzatori dell’app stimolando la conversazione e l’interazione. Per poter sfruttare la funzione, è possibile utilizzare il tasto dedicato presente vicino all’icona di risposta al commento.

Ultima, “Profile Embed”, permette invece di incorporare un profilo Instagram in tutte quelle piattaforme – esterne all’applicazione, s’intende – che ne offrono la possibilità. In questo modo, l’utente può mostrare a tutti uno scorcio della propria presenza sul social, in maniera semplice ed immediata.

Instagram, quando arrivano le nuove feature?

Visto l’imminente arrivo del Natale, Instagram sta già provvedendo a rilasciare l’aggiornamento che contiene le tre novità. Meglio fare attenzione, però: se “Playback” e “Reel Visual Replies” sono state rilasciate per l’intero popolo degli utenti, a livello globale, Profile Embed risulta disponibile – almeno per il momento – esclusivamente per gli iscritti residenti negli Stati Uniti.