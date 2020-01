Instagram, i messaggi privati arrivano sulla versione web

15 Gennaio 2020 - Instagram non smette di stupire e, oltre ai tanti aggiornamenti effettuati sull’app, continua ad arricchire anche la versione web. Fino a oggi, chi controllava il proprio profilo – o quello aziendale – dal browser del PC poteva fare ben poco: si potevano visualizzare i post degli account seguiti, le loro Storie e poco più.

Con il nuovo aggiornamento, però, sulla piattaforma web Instagram sarà possibile leggere e interagire nelle chat private, inviare immagini e altri file, oltre a creare e gestire conversazioni di gruppo. Insomma, i DM di Instagram arrivano anche sul web. Per il momento, la novità è ancora in fase di test e sarà utilizzabile da una ristretta cerchia di utenti. Probabilmente l’iniziativa fa parte di un maxi-progetto di cui si parla da tempo: accorpare le conversazioni presenti su WhatsApp, Messenger e Instagram in un’unica grande piattaforma dedicata alla messaggistica istantanea.

Instagram: arrivano i messaggi diretti sul web

Risale solo a qualche giorno fa, l’ultimo aggiornamento di Instagram: la possibilità di aggiungere filtri ai video in modalità boomerang pubblicati nelle Storie. Ora arriva una ulteriore novità, che stavolta è dedicata a chi utilizza la versione web del social fotografico. Infatti, molto presto sarà possibile chattare su Instagram dal computer.

L’anno scorso, Mark Zuckerberg durante un’intervista al New York Times annunciò l’intenzione di focalizzarsi sulle potenzialità dei messaggi privati, ma anche delle interazioni dei gruppi e delle Storie. Queste ultime sono state le prime ad apparire nella versione web di Instagram e ora tocca alle chat.

La società di Menlo Park ha annunciato che, proprio in questi giorni, un campione di utenti può utilizzare i famosi DM di Instagram anche dal sito web: è possibile leggere, rispondere ai messaggi o avviare una conversazione. Questa novità strizza l’occhio soprattutto a professionisti, aziende ed influencer che utilizzano le piattaforme social da desktop: sicuramente è più facile gestire la grossa mole di messaggi dal proprio computer invece che dal cellulare, più adatto ad un uso personale. Per ora il progetto coinvolge un ristretto numero di persone, che darà opinioni sul servizio e consigli per migliorarlo. In seguito, la funzione passerà ad una fase di roll-out mondiale, per poi essere diffusa in tutto il mondo.

Chat Instagram su browser: quali sono le caratteristiche?

Gli utenti di Instagram potranno chiacchierare usando la versione desktop, mandare immagini in chat e fare doppio clic su un messaggio per aggiungere un Mi Piace. Inoltre, sarà possibile creare chat di gruppo proprio come succede in altre famose applicazioni come WhatsApp e Messenger, che già utilizzano una versione web ricca di funzioni. Inoltre, la società ha sottolineato che sarà possibile vedere il numero di messaggi non letti sincronizzati con l’applicazione. Se l’utente darà le autorizzazioni necessarie, anche dal computer sarà possibile ricevere notifiche di nuovi messaggi.

Insomma, l’esperienza d’uso da browser non avrà nulla da invidiare a quella dell’app e sicuramente sarà apprezzata dai tanti professionisti che potranno gestire più velocemente i messaggi con tastiera e schermo di grandi dimensioni.