Instagram: il Piero Angela inglese distrugge il record della Aniston

In Italia lo conoscono in pochi, ma nel mondo anglosassone è una star e ora lo è anche su Instagram: è David Attenborough e, a 94 anni, ha fatto il record sulla piattaforma social. E’ infatti riuscito a raggiungere 1 milione di follower in appena 4 ore e 44 minuti. Mai nessuno ci era riuscito così in fretta.

Attenborough è un divulgatore scientifico, l’equivalente inglese del nostro Piero Angela. Proprio Angela, che di anni ne ha solo tre in meno, ad Attenborough assomiglia parecchio nel modo di parlare, spiegare alla gente comune ciò che uno scienziato impiega anni a capire e nel modo di rivolgersi al pubblico, sempre pacato ed educato. La vecchia scuola, quindi, non delude mai e non lo fa neanche su Instagram Attenborough ha fatto il record ma dove, però, il nostro Angela non c’è (il figlio Albero, invece, ha un profilo Instagram che è collegato però a Rai 1). Ma chi è David Attenborough e perché, in così poco tempo, si sono tutti fiondati a seguirlo?

Chi è David Attenborough, nuovo Re di Instagram

Sir David Attenborough è un divulgatore scientifico e naturalista inglese, che vanta una invidiabile sfilza di titoli al merito: è Commendatore dell’Impero Britannico, di Knight Bachelor (Sir), Commendatore dell’Ordine Reale Vittoriano, Commendatore dell’Ordine dei Compagni d’Onore, Commendatore dell’Ordine al Merito del Regno Unito, Membro onorario della Royal Society e della Società Zoologica di Londra.

Naturalmente ha vinto anche moltissimi premi televisivi ed è stato direttore del canale BBC Two (la Rai 2 inglese) e ha diretto per diversi anni i programmi di tutta la BBC.

Tra le sue frequentazioni non mancano quelle decisamente altolocate: è amico personale della Regina Elisabetta II e di quasi tutta la Royal Family britannica. Ha anche pronunciato un deciso e ufficiale “endorsement” alle politiche ambientali di del Premier britannico Boris Johnson.

La preoccupazione per i cambiamenti climatici, infatti, è proprio il motivo che ha spinto Attenborough a iscriversi a Instagram.

Hello, my name is David Attenborough

Su Instagram David Attenborough si è presentato con un breve video, nel quale dopo aver salutato il mondo ha lanciato un accorato messaggio ai suoi follower: “Sto esplorando questo nuovo mezzo di comunicazione perché, come voi tutti sapete, il mondo è in pericolo“.

David batte Jennifer

Prima di David Attenborough il record di velocità per raggiungere il primo milione di follower su Instagram spettava ad una diva di Hollywood: Jennifer Aniston.

La Aniston, ad ottobre 2019, dopo una lunghissima attesa dei fan sbarcò su Instagram e in 5 ore e 16 minuti raggiunse il traguardo del milione di follower. Il novantaquattrenne Attenborough, a fine settembre 2020, ci ha messo 32 minuti in meno.