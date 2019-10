Instagram, le chat arrivano anche nella versione desktop

10 Ottobre 2019 - Nella classifica delle app più famose e amate dagli utenti di tutto il mondo, Instagram riveste un ruolo speciale: ormai fa parte della quotidianità di molti, e secondo il Report Digital 2019 di Hootsuite e We Are Social è usata dal 55% degli utenti italiani.

Nonostante questo, Instagram ha ancora delle lacune da colmare. Innanzitutto, è progettata principalmente per un uso da mobile. Le funzioni principali non sono eseguibili da desktop. Per esempio, non è possibile pubblicare le Stories da computer o intrattenere una conversazione tramite messaggi privati. Da qualche tempo però l’azienda ha deciso di adattare alcune funzioni anche ad un utilizzo da computer. Qualche mese fa, ha introdotto la possibilità di pubblicare contenuti da pc, e ora ha annunciato l’arrivo delle chat nella versione desktop. La notizia non è ancora ufficiale, ma l’esperta e sviluppatrice Jane Manchun Wong ha già lanciato l’indiscrezione attraverso alcuni tweet.

Chat Instagram su computer: come funziona

Jane Manchun Wong ha rivelato l’esistenza di una funzione nascosta dentro il codice di Instagram, e nel suo tweet ne ha rivelato alcune caratteristiche.

La sviluppatrice ha descritto l’interfaccia, sottolineando che le chat vengono elencate in una barra laterale mostrata a destra sul monitor del computer. La visuale è quindi molto simile a quella di Facebook Messenger. Tale dettaglio ha portato Wong ad avanzare un’ipotesi: probabilmente la società ha intenzione di unificare le chat delle sue applicazioni, ovvero quelle di Messenger appunto, di Instagram e di WhatsApp. In futuro gli utenti non dovranno saltare da un’applicazione all’altra per chiacchierare con i propri contatti.

Questa novità potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo per chi si ritrova a gestire centinaia di messaggi quotidianamente, provenienti da diverse piattaforme. Ci riferiamo in particolare alle aziende o agli influencer. Infatti, gestire un’enorme mole di chat da smartphone è possibile, ma averle a disposizione sul monitor grande del computer e scrivere con una tastiera adeguata renderebbe il lavoro più fluido e veloce. Non resta che attendere: Instagram potrebbe davvero rendere possibile tale funzione ai suoi utenti.

D’altronde nell’ultimo periodo le novità non sono mancate, complice anche l’avanzata delle app cinesi. Tra queste ultime spicca TikTok che, dopo aver conquistato l’universo dei giovanissimi, inizia a farsi strada nella mente dei più grandi e soprattutto nelle strategie di marketing aziendali. Naturalmente Mark Zuckerberg non sta a guardare e cerca in tutti i modi nuove accattivanti funzioni per le proprie creature. Una delle ultime è legata alla sparizione dei like da Instagram e al cambiamento dell’interfaccia utente, da cui sparirà il tab “Seguiti”.