Instagram, presto arriveranno le Storie di gruppo

7 Ottobre 2019 - Fin dal suo lancio, Instagram non ha smesso di evolversi e aggiornarsi. Il famoso social network fotografico ha saputo rispondere, passo dopo passo, alle tante esigenze degli utenti. Tra le funzioni più fortunate spiccano sicuramente le Stories, immagini o mini-clip che rimangono visibili per un massimo di 24 ore sul profilo privato o aziendale.

Fino ad oggi, questi contenuti temporanei potevano essere mostrati o a tutti gli utenti, ai propri follower o ancora agli “amici più stretti”. La società di Mark Zuckerberg però ha deciso di inserire una nuova funzionalità: le Storie potranno essere mostrate ai gruppi. L’indiscrezione arriva da Twitter, dove l’esperta Jane Mancun Wong ha condiviso degli screenshot della novità, che attualmente è in fase di test. Per ora è quindi solo un esperimento: l’arrivo della funzione non è una certezza, ma è sempre meglio essere preparati per accoglierla per usarla al meglio. Vediamo in cosa consiste.

Instagram: in cosa consistono le Storie di gruppo?

Jane Mancun Wong ha intercettato la novità, e l’ha spiegata ai suoi follower attraverso una serie di screenshot condivisi su Twitter. L’esperta ha ammesso che si tratta solo di un esperimento che sta circolando all’interno dell’azienda, e che per ora il lancio della funzione non è minimamente preso in considerazione. Nonostante ciò potrebbe arricchire l’esperienza utente sotto diversi frangenti.

Per esempio, potrebbe essere molto utile per chi realizza contenuti specifici in base alla tipologia di contatto o cerchia: alcuni per gli appassionati di sport, altri per la cucina e così via. Ogni gruppo di persone avrebbe così delle Storie apposite, e non rischierebbe di incappare in contenuti poco accattivanti.

D’altronde le Storie sono diventate fondamentali per gli utenti di Instagram e occorre sfruttarne tutte le opportunità.

Come funzioneranno le Storie di Gruppo?

Una volta registrato normalmente il mini-clip da pubblicare, sarà possibile condividerlo con un gruppo specifico di persone.

Il gruppo potrà essere già esistente oppure creato al momento della pubblicazione della Storia, selezionandolo come destinatario del contenuto. Questa funzione sembra ispirarsi al vecchio Google Plus, dove le cerchie di persone, suddivise per passioni, interessi, professione, rivestivano grande importanza e venivano usate dagli utenti per condividere contenuti specifici.

Le Storie sono molto usate, non solo dagli utenti, ma anche dalle aziende per pubblicizzare i propri prodotti. La novità potrebbe quindi essere molto utile per un marchio che desidera suddividere i propri contenuti in base ai differenti interessi, abitudini e gusti del pubblico.