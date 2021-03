Instagram ci permetterà di salvare le bozze delle storie

Instagram consentirà di salvare le bozze delle storie, senza perdere l’editing già effettuato. La nuova funzionalità, ancora in fase di lavorazione, è stata confermata dal capo della piattaforma, Adam Mosseri, attraverso il suo profilo Twitter e potrebbe fare presto capolino nelle prossime versioni dell’applicazione.

A pochi minuti dall’annuncio ufficiale da parte di Mosseri, il leaker Alessandro Paluzzi ha mostrato attraverso il suo profilo Twitter alcuni screenshot dedicati alla funzionalità in arrivo che consentirà di cambiare completamente l’approccio alla creazione delle storie di Instagram. “Ereditato" direttamente da Snapchat ma presentato in una versione completamente rivista e corretta, le storie di Instagram sono un particolare formato consente di creare delle versioni interattive e decisamente più ricche rispetto ai tradizionali post presenti su Instagram. Lo sanno bene i 500 milioni di utenti, privati o business, che ogni giorno le utilizzano per condividere i propri contenuti con i follower, aggiungendo alle tradizionali foto altri dettagli che consentono di interagire direttamente con il pubblico.

Instagram, come cambiano le bozze delle storie

Attualmente, Instagram consente di salvare le bozze delle storie in preparazione, limitandosi però di fatto alla sola conservazione dell’immagine utilizzata. Infatti, tutti quegli elementi accessori che solitamente possono essere inseriti a correlazione della foto, come sticker, musica, sondaggi, quiz, menzioni, link tramite swipe up e molto altro, vengono perduti una volta usciti dall’editor dedicato.

Con la nuova funzionalità, invece, la piattaforma sarà in grado di tenere in memoria sia l’immagine che l’editing successivo, con tutti gli elementi aggiuntivi. Per farlo, sarà sufficiente tappare sul pulsante Salva bozza prima di uscire dall’interfaccia dedicata. In caso non si voglia riprendere successivamente la modifica, restano a disposizione i pulsanti che permettono di cancellare e scartare il precedente progetto. Le bozze saranno disponibili nel menu delle storie, nella cartella dedicata.

Instagram stories, quando arriveranno le nuove bozze

Ad oggi non è ancora stata messa in calendario una data di rilascio per la nuova feature di Instagram, né Mosseri ha fornito ulteriori informazioni tramite il cinguettio dedicato alle storie. Stando però allo stato di avanzamento dei lavori, non stupirebbe se le nuove bozze delle storie dovessero essere integrate in pianta stabile già nelle prossime release dell’applicazione, sia per sistema operativo iOS che Android.