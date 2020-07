Instagram Shop è ufficiale: cosa è e a cosa serve

Una nuova sezione su Instagram consentirà ad aziende, influencer e professionisti di vendere i propri prodotti direttamente sul social network. In un post sul blog ufficiale è stato annunciato l’arrivo di Instagram Shop, uno spazio dedicato alla vendita che trasformerà il social in una vetrina digitale.

La funzionalità Shopping era stata annunciata per l’app nella primavera del 2018: a breve nella sezione Esplora troveremo invece Instagram Shop, il cui scopo è semplificare la possibilità di fare acquisti da brand e creator direttamente nell’app del social network. Poi l’accesso a questa funzione sarà semplificato grazie all’arrivo di un pulsante che verrà integrato nella barra di navigazione di Instagram.

Instagram Shop, cos’è e a cosa serve

La sezione dedicata allo shopping su Instagram permetterà ai professionisti, agli influencer, ai brand e ai creator di vendere i propri prodotti direttamente in app. Gli utenti vedranno apparire nella barra di navigazione un tab dedicato proprio a Instagram Shop, dove ci saranno tre sezioni.

Raccolte, cioè un insieme di prodotti raggruppati per tipologia dal social. Brand, cioè un elenco di brand che segui o che puoi seguire per acquistare ciò che desideri. E infine Suggeriti per te, una sezione diversificata in base ai gusti e alle preferenze dell’utente attraverso un’analisi delle attività del suo account. Nel post pubblicato sul blog ufficiale di Instagram, il brand development lead Gord Ray spiega: “Vogliamo aiutare le aziende e i creator di ogni dimensione a crescere sulle nostre piattaforme e Instagram Shop rappresenta un nuovo modo per mostrare alle persone marchi e prodotti nuovi e di tendenza”.

Instagram Shop, come vendere

Se sei un brand o un creator interessato a vendere i tuoi prodotti su Instagram Shop, il requisito minimo è possedere un profilo aziendale. Gli altri requisiti base sono la vendita di beni fisici, il rispetto delle normative di Facebook sulla vendita e avere un account business collegato a una pagina Facebook. Instagram Shop fornirà poi le istruzioni per collegare il proprio catalogo all’app, se quest’ultimo si trova già su Facebook o su un sito partner. Dopo aver ricevuto l’abilitazione dal social network, si attiverà il tab a cui gli utenti potranno accedere alla tua vetrina virtuale, dove potranno comprare direttamente i prodotti del catalogo pubblicato.