Instagram testa i regali per i creator

Secondo un portavoce di Meta, la società sta attualmente testando su Instagram (ma solo internamente) una funzionalità chiamata "Regali" (Gift). Individuata per la prima volta a luglio dallo sviluppatore italiano Alessandro Paluzzi, ormai fonte attendibilissima per la stampa di settore internazionale, lo strumento potrebbe essere utilizzato per far monetizzare i creator, similmente alla omonima funzione di TikTok, il social network che è attualmente il più grande rivale di Instagram.

I "Regali" per i creator: la funzione

La funzione sperimentale scovata da Paluzzi a luglio mostrava un interruttore si chiamava all’epoca "Content Appreciation" (apprezzamento dei contenuti). La feature era descritta come un modo per gli utenti di inviare un segno di apprezzamento a un creator. Un mese dopo, lo sviluppatore ha riferito che la funzionalità è stata ulteriormente sviluppata e ribattezzata "Gift".

Al momento, purtroppo, non ci sono molti dettagli sulla funzione. Tuttavia, osservando altre piattaforme con opzioni simili (come la rivale TikTok), non è particolarmente difficile immaginare come funzioneranno i "regali" su Istagram. In buona sostanza, potrebbe essere un modo in più di guadagnare per i creatori di contenuti.

Da alcune settimane Meta ha spinto i suoi creator a monetizzare, rendendo disponibili badge, bonus, annunci in streaming e altro ancora. In quanto a "soddisfazione economica" dei suoi creator, Instagram subisce una fortissima concorrenza da parte di TikTok, quindi sarà interessante vedere cosa il social network americano inventerà per catturare iscritti e creator e strapparli al concorrente cinese.

Instagram: le funzioni in arrivo

Un portavoce di Meta ha confermato a Business Insider che i "regali" sono effettivamente una funzione in fase di test, ma che si tratta di un test interno non ancora aperto al pubblico.

Nell’attesa di scoprire maggiori dettagli sulla funzione "Regali", arrivano indiscrezioni anche da un’altra novità per Instagram. Infatti, sembra che il social network si stia preparando a lanciare lo strumento di "Repost", per permettere agli utenti di ripubblicare i post e i reel di altri iscritti.

Al momento, la piattaforma di Meta non ha un servizio che consente di ripubblicare i contenuti di un altro utente, anche se è comunque possibile farlo con stratagemmi o app di terze parti. Quindi, l’introduzione dello strumento di "Repost" di fatto eliminerebbe la necessità da parte degli iscritti di trovare scappatoie esterne per ricondividere i post.

Tra le altre novità che in futuro il social network potrebbe integrare ci sarebbe anche una in stile BeReal e denominata "IG Candid". La funzione implicherebbe l’apertura di una finestra improvvisa di 2 minuti ogni giorno, nel corso dei quali gli utenti avranno la possibilità di postare un loro scatto fotografico.