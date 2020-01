Instragram non funziona oggi, problemi con l'applicazione

25 Gennaio 2020 - Dalle ore 17:00 del 25 gennaio 2020 si segnalano problemi con l’applicazione di Instagram: gli utenti non riescono ad aggiornare il feed delle immagini e a pubblicare nuovi post. Sono centinaia le segnalazioni raccolte in pochi minuti da downdetector.it, sito specializzato nel segnalare quando un’app o un servizio non funziona.

Anche su Twitter sono decine e decine i messaggi pubblicati in pochi minuti con l’hashtag #instagramdown. Il problema sembra essere piuttosto generalizzato e sta colpendo non solo gli utenti italiani, ma quelli di tutto il mondo. Non è la prima volta che Instagram ha questo tipo di malfunzionamenti, ma di solito vengono risolti nel giro di pochi minuti o ore. Oltre a Instagram anche Facebook sembra avere gli stessi problemi. Ricordiamo che entrambe le applicazioni fanno parte dell’azienda di Mark Zuckerberg e i problemi potrebbero riguardare i server oppure l’architettura che tiene in piedi le due piattaforme. Continueremo a monitorare la situazione e nelle prossime ore sapremo sicuramente qualcosa in più sul perché Instagram non funziona.