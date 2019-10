Integrazione tra PlayStation 4 e Facebook: la rottura è ufficiale

8 Ottobre 2019 - Da qualche giorno a questa parte sono cresciute in maniera esponenziale le segnalazioni di malfunzionamento dell’app Facebook per PS4. In particolare, i gamer di tutto il mondo sembrano non essere più in grado di condividere sul loro profilo Facebook notizie, aggiornamenti e risultati ottenuti nei vari titoli installati sulla loro console.

Il problema, però, non riguarda né la piattaforma videoludica né i server del social network. E’ la stessa Sony a spiegare che dal 7 ottobre 2019 ha interrotto il supporto all’app Facebook e, dunque, gli utenti non saranno più in grado di pubblicare direttamente sul loro profilo. Insomma, anche se porterete a casa qualche trofeo Fifa 20 o con PES 20 non potrete farlo sapere ai vostri amici.

Playstation 4: addio a Facebook

Ebbene sì. Gli utenti non avranno più la possibilità di collegare il proprio account Facebook al proprio account su PlayStation Network. Ciò vuol dire che tutti gli strumenti e funzionalità prima disponibili saranno “disattivate”. Ad esempio, non si potranno condividere video e immagini dei propri incontri e delle proprie sfide videoludiche, così come non sarà più possibile importare la propria lista amici da Facebook, così da trovare più facilmente gli amici sul PlayStation Network.

Stando a quanto dichiarato dal gigante giapponese dell’elettronica, la decisione di non supportare più Facebook è legata alla preoccupazione di come potrebbero essere utilizzati i dati personali degli utenti da parte del social network di Mark Zuckerberg. Per questo motivo, le API Facebook sono state eliminate dal codice sorgente del firmware della PlayStation 4, rendendo “irraggiungibile” il proprio profilo.

PS4: aggiornamento in arrivo

Sony, inoltre, ha confermato l’imminente rilascio del nuovo firmware per PlayStation 4. La versione 7.0 introdurrà una serie di novità interessanti, a partire dal raddoppio del numero di giocatori che possono essere invitati ad un party fino alla trascrizione della chat. Non mancherà, inoltre, una qualità audio migliorata e alla risoluzione di una serie di problemi legati alla conettività.