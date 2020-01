Come vedere in streaming e in TV Inter - Atalanta su Sky o DAZN

11 Gennaio 2020 - Il sabato di grande calcio si chiude con Inter – Atalanta. La partita si gioca questa sera alle ore 20:45 e mette uno di fronte all’altro due tra i migliori allenatori italiani degli ultimi cinque anni. Conte è tornato in Italia e ha riportato l’Inter sul vertice della Serie A, mentre Gasperini sta facendo un vero miracolo con l’Atalanta, tanto da qualificarsi agli ottavi di Champions League.

L’Atalanta arriva da un periodo di forma eccezionale e con due vittorie dove ha segnato 10 gol in totale. Anche l’Inter è reduce da un ottimo momento: vittorie nette contro Genoa e Napoli. Antonio Conte ritrova nell’undici iniziale Sensi, che ha trascinato i neroazzurri nella prima parte di stagione. In attacco spazio a Lautaro Martinez – Lukaku. L’Atalanta si schiera con il classico 3-4-2-1: in attacco spazio al trio Gomez, Ilicic, Muriel. Durante la partita potrebbe esserci spazio anche per Zapata. La partita è un’esclusiva DAZN e il match può essere visto anche in TV sul canale DAZN1 di Sky.

Inter – Atalanta: orario di inizio

Inter – Atalanta inizia alle ore 20:45. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Probabili formazioni Inter – Atalanta

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Ilicic; Muriel.

Come vedere in TV Inter – Atalanta

Come tutte le partite del sabato sera, anche Inter – Atalanta è un’esclusiva DAZN. Il match può essere visto in TV utilizzando l’app DAZN oppure sintonizzandosi sul canale DAZN 1 (209) di Sky.

Come guardare in streaming Inter – Atalanta

Per vedere in streaming Inter – Atalanta bisogna avere un abbonamento a DAZN e utilizzare l’app della piattaforma satellitare (compatibile con smartphone, tablet, TV, computer e console). Se avete questi requisiti, dovete lanciare l’app di DAZN, inserire le credenziali e premere sul box della partita presente in homepage: nel giro di qualche secondo partirà lo streaming della partita.