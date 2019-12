Inter - Barcellona: come vedere la partita in TV e streaming gratis

10 Dicembre 2019 - La partita più importante di questo inizio di stagione, il match che può servire all’Inter per capire tutta la propria forza. Questa sera alle ore 21:00 l’Inter affronta il Barcellona, nell’ultimo match dei gironi di qualificazione della Champions League 2019 – 2020. La partita viene trasmessa in TV in chiaro su Canale 5 e su SkySport Uno. Disponibile lo streaming gratis su Mediaset Play e su SkyGo.

Una vittoria assicurerebbe all’Inter il passaggio del turno, mentre con un pareggio o una sconfitta dovrebbe sperare in un passo falso del Borussia Dortmund contro lo Slavia Praga. I neroazzurri affrontano un Barcellona leggermente rimaneggiato: Messi non è stato convocato (tra dieci giorni c’è il Classico) e Valverde manderà in campo molte seconde linee. Un’opportunità da non perdere per l’Inter: il passaggio del turno e la vittoria contro il Barcellona, oltre a dare lustro alla società, garantirebbero anche dei soldi extra da re-investire sul mercato di gennaio.

Inter – Barcellona: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Inter – Barcellona è fissato alle ore 21:00. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Dove vedere Inter – Barcellona

Inter – Barcellona può essere vista in chiaro TV su Canale 5 e su SkySport Uno, canale dell’emittente satellitare. Disponibile lo streaming gratis su Mediaset Play (bisogna essere registrati) e su SkyGo (solo per abbonati a Sky).

Probabili formazioni Inter – Barcellona

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Lukaku, Lautaro.

Barcellona (4-3-3): Neto; Wague, Umtiti, Todibo, Firpo; Vidal, Rakitic, Aleñá; Perez, Suarez, Griezmann