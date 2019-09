Inter - Lazio: dove vederla in streaming e in TV

25 Settembre 2019 - Dopo il derby vinto per 2-0 dominando un Milan incapace di giocare e di reagire, l’Inter torna in campo per la quinta giornata di Serie A 2019 – 2020. Di fronte si troverà una Lazio agguerrita e con la necessità di continuare a vincere per non perdere altri punti rispetto al quarto posto che garantisce un posto in Champions League. Inter – Lazio è un’esclusiva Sky e può essere vista in TV su SkySport Uno (canale 201) e in streaming su SkyGo.

La cura Antonio Conte sta mostrando i suoi effetti. L’Inter è una squadra tatticamente molto preparata e attrezzata fisicamente per affrontare qualsiasi squadra della Serie A 2019 – 2020. In queste prime giornata ha dimostrato di essere solida difensivamente e di saper soffrire. Contro la Lazio Conte schiererà la miglior formazione, con le uniche due novità a centrocampo e in attacco: sulla fascia sinistra spazio a Biraghi, mentre di fianco a Lukaku giocherà Politano. La Lazio arriva a San Siro rinfrancata dalla vittoria in casa contro il Parma. Nell’undici titolare potrebbe esserci una sorpresa: Caicedo al posto di Immobile. Centrocampo titolare con Milinkovc-Savic, Luis Alberto e Leiva.

Inter – Lazio: orario di inizio

Il calcio d’inizio di Inter – Lazio è fissato per le ore 21:00. Si gioca allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro.

Le probabili formazioni di Inter – Lazio

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Biraghi; Sensi, Politano; Lukaku.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Caicedo.

Come vedere Inter – Lazio in TV

Inter – Lazio fa parte del pacchetto dei big match trasmessi da Sky. La partita verrà trasmessa in TV su SkySport Uno, canale 201 dell’emittente satellitare. Inter – Lazio può essere vista in TV anche dagli abbonati Now TV e Tim Vision, ma bisogna avere uno smart TV ed essere abbonati a uno dei due servizi.

Come guardare in streaming Inter – Lazio

I tifosi neroazzurri e biancocelesti possono seguire Inter – Lazio in streaming su SkyGo, la piattaforma on demand dell’emittente satellitare. Per accedere a SkyGo bisogna essere abbonati a Sky ed essere registrati sulla piattaforma.

Per vedere Inter – Lazio in streaming bisogna lanciare SkyGo, inserire le proprie credenziali ed entrare nella sezione dedicata ai canali televisivi. Selezionando SkySport Uno e premendo sul tasto Play, partirà lo streaming della partita. Il match può essere visto online anche su Now TV: bisogna installare l’applicazione sui dispositivi supportati.

Chi non ha un abbonamento a uno di questi servizi, può seguire la diretta testuale di Inter – Lazio su Virgilio Sport.