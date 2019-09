Come vedere Inter - Slavia Praga in TV e streaming

17 Settembre 2019 - Dopo l’ottimo inizio in campionato, l’Inter comincia la sua avventura europea. La squadra di Antonio Conte è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in queste prime settimane della nuova stagione. I neroazzurri sono finiti in un girone di Champions League 2019 – 2020 piuttosto complicato: per il secondo posto devono lottare contro Borussia Dortmund e Barcellona (favorita per la vittoria finale).

Il debutto europeo, però, è abbastanza soft: l’Inter affronta oggi alle ore 18:55 lo Slavia Praga. Una partita sulla carta molto semplice, ma che i neroazzurri non devono sottovalutare. Antonio Conte in conferenza stampa ha assicurato che la squadra è pronta e concentrata per affrontare nel giusto modo la partita. Per il debutto in Europa l’Inter schiererà la miglior formazione possibile: a centrocampo fiducia a Vecino, Brozovic e Sensi. Sulla fascia destra possibile debutto stagionale per Lazaro. In difesa torna De Vrij con Skriniar e D’Ambrosio. In attacco Lautaro Martinez – Lukaku.

Inter – Sparta Praga è un’esclusiva di Sky e verrà trasmessa su SkySport Uno (canale 201). Disponibile lo streaming su SkyGo, servizio on demand di Sky. Ecco come guardare il match in TV e in streaming.

Inter – Slavia Praga: orario di inizio

La partita tra Inter e Slavia Praga inizia alle ore 18:55. Si gioca allo stadio Giuseppe Meazza a Milano

Le probabili formazioni di Inter – Slavia Praga

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku.