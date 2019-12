Inter - Spal: dove vederla in streaming e in TV su Sky o DAZN

1 Dicembre 2019 - Dopo la vittoria in Champions League contro lo Slavia Praga che tiene ancora accese le speranze dell’Inter di passare il turno, la squadra allenata da Antonio Conte torna in campo per la quattordicesima giornata di Serie A 2019 – 2020. I neroazzurri affrontano la Spal: il calcio d’inizio è fissato alle ore 15:00. Inter – Spal è un’esclusiva Sky e si può vedere in TV sul canale SkySport Serie A. Disponibile lo streaming sull’app di SkyGo.

L’Inter vive ancora un momento complicato con gli infortuni: fuori Barella e Sensi, Conte ha gli uomini contati a centrocampo. Spazio, quindi, a Gagliardini, Brozovic e Vecino. In attacco confermata la coppia dei gemelli del gol Lautaro Martinez – Lukaku. La Spal sta vivendo un periodo piuttosto complicato: l’inizio di campionato è stato difficile e la situazione in classifica non è delle più rosee. Servono punti per la salvezza, ma riuscire a fermare questa Inter è molto difficile. Mister Semplici si schiera a specchio: 3-5-2 con sulle fasce Sala e Reca. In attacco la coppia pesante Petagna – Floccari.

A che ora gioca Inter – Spal

Inter – Spal si gioca alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro

Dove vedere Inter – Spal

Inter – Spal fa parte del pacchetto di partite trasmesse in esclusiva da Sky. La partita può essere vista in TV sul canale Sky Sport Serie A, canale 202 della piattaforma satellitare. Il match è disponibile anche per gli abbonati a Now TV. Per guardare Inter – Spal in streaming bisogna utilizzare l’app di SkyGo.

Le probabili formazioni di Inter – Spal

Inter (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Vecino, Lazaro; Lautaro Martinez, Lukaku.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Sala, Murgia, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.