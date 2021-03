Internet a casa con carta di credito: le migliori offerte

Le promozioni Internet casa disponibili oggi sono molto più convenienti rispetto a quelle che erano sul mercato qualche anno fa, o anche diversi mesi fa. Il motivo è molto semplice: nel corso degli anni i costi delle offerte si sono abbassati e, al contempo, sono aumentati i servizi integrati al loro interno.

Tra i vantaggi della modernità troviamo anche una sempre maggiore diffusione di promozioni che possono essere pagate direttamente con l’utilizzo della carta di credito. Per esempio, ci sono quelle proposte dagli operatori TIM, WINDTRE, Vodafone, Fastweb e Sky.



Una promozione Internet casa con carta di credito permette, senza dubbio, di risparmiare tempo e costi di gestione dei pagamenti: vediamo di seguito quali sono gli ulteriori benefici che ne possono derivare, oltre ai dettagli relativi alle proposte commerciali dei 5 operatori citati.

Super Fibra di TIM

La Super fibra di TIM in versione FTTH, con la quale è possibile navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e di 100 Mega in upload (e che si può sottoscrivere, in base alla propria copertura di rete, anche nelle versioni FTTC e ADSL) ha un costo di 29,90 euro al mese e può essere pagata anche tramite carta di credito.

In questo modo sarà possibile ottenere un bonus di 5 euro in fattura e l’attivazione di TIM UNICA, con la quale sono previsti Giga illimitati sui numeri mobili TIM di tutta la famiglia. L’utilizzo della carta di credito farà in modo che i pagamenti diventino automatici e che vengano effettuati (ogni mese) nel giorno di scadenza della fattura.

Sarà possibile scegliere questa modalità di pagamento:

tramite l’App MyTIM;

online, utilizzando l’area clienti MyTIM e la relativa sezione Fatture-Domiciliazione;

recandosi presso un negozio TIM;

chiamando il servizio clienti di TIM al numero 187 e comunicando il codice della carta di credito;

rivolgendosi direttamente al proprio istituto bancario o postale.

Le carte di credito accettate da TIM, per le quali non sono previsti costi aggiuntivi, sono quelle appartenenti ai circuiti American Express, Diners, Visa, MasterCard emesse in Italia.

La promozione comprende la connessione a Internet di tipo illimitato, le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il modem TIM HUB+ in comodato d’uso, il contributo di attivazione e i contenuti di TIMVISION.

Super Fibra di WINDTRE

La promozione Internet casa di WINDTRE – con la quale navigare alla velocità della fibra ottica di tipo FTTH – ha un costo di 28,99 euro al mese e comprende:

le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem in comodato d’uso gratuito, che comunque non è obbligatorio;

12 mesi di Amazon Prime Video.

L’offerta, che si potrà pagare anche tramite carta di credito, prevede anche Giga illimitati verso tutti gli smartphone della famiglia che hanno già una SIM WINDTRE. Non sono previsti costi extra per l’attivazione di questo piano.

Internet Unlimited di Vodafone

L’abbonamento Internet casa di Vodafone – chiamato Internet Unlimited – dà la possibilità di scegliere l’opzione carta di credito sia al momento dell’attivazione, sia in seguito, tramite l’accesso al Fai da te.

Si potrà scegliere tra le carte con circuito MasterCard, Visa, American Express e Diners: si dovrà quindi inserire il numero della carta e la sua data di scadenza, oltre che i dati dell’intestatario della carta, i quali dovranno essere gli stessi del contratto sottoscritto con Vodafone.

Chi volesse ricevere maggiori informazioni in merito, avrà la possibilità di contattare Vodafone nei giorni feriali, dalle 9 alle 20, e il sabato dalle 9 alle 13:

al numero gratuito da cellulare Vodafone, 42330;

al numero gratuito da fisso o da un altro operatore, 800 011810.

La promozione comprende:

la connessione Internet illimitata;

la chiamate illimitate da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem dotato di Wi-Fi Optimizer.

Si tratta di un’offerta, la cui velocità di connessione dipende dalla propria velocità di rete, che non prevede alcun costo di attivazione e che non ha vincoli, quindi sarà possibile recedere in qualsiasi momento.

NeXXt Casa di Fastweb

Con la promozione Internet casa proposta da Fastweb:

si potrà pagare tramite carta di credito ;

sarà possibile recedere in qualsiasi momento, in quanto non ci sono vincoli di tipo contrattuale: in questo caso sarà necessario pagare soltanto una mensilità in più per la dismissione del servizio.

Fastweb NeXXt Casa ha un costo di 29,95 euro al mese, nel quale sono inclusi:

la connessione a Internet illimitata, con la quale è possibile raggiungere una velocità in fibra ottica FTTH pari a 2,5 Giga in download;

le chiamate illimitate e gratuita da fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

l’assistenza clienti MyFastweb;

il modem FASTGate;

il contributo di attivazione;

i servizi WOW.

Fastweb dà la possibilità di integrare la promozione Internet casa con un’opzione di tipo mobile, tramite la richiesta di una SIM, che ha un costo di 8,95 euro al mese e include minuti illimitati, 50 Giga e 100 SMS. In questo caso, il piano Fastweb NeXXt casa avrà soltanto un costo di 25,95 euro al mese.

Sky Wifi

Anche la promozione Internet casa di Sky, con la quale navigare fino a un massimo di 1 Giga in download e di 300 Mega in upload, potrà essere pagata con l’utilizzo di una carta di credito.

L’offerta proposta da Sky, chiamata Sky Wifi e disponibile al costo di 29,90 euro al mese, non comprende alcun contributo di attivazione, prevede il modem in comodato d’uso e le chiamate da numero fisso a consumo (al costo di 19 centesimi al minuto + 19 centesimi di scatto alla risposta).

In aggiunta, il piano Internet casa potrà essere integrato da alcune promozioni TV, quali per esempio: