Internet Business, ecco le migliori promo di Vodafone a febbraio 2020

18 Febbraio 2020 - Vodafone è tra i principali operatori di rete fissa in Italia e nel mondo. Il provider britannico dispone infatti di tariffe per ADSL e fibra ottica, in tutte le sue varianti, destinate non solo agli utenti consumer ma anche ad aziende e partite IVA.

Chi dispone di una connessione Internet Business può contare non solo di una rete capillare ed efficiente ma anche su servizi finalizzati ad ottimizzare la produttività e a far crescere la propria impresa, a prescindere dalle sue dimensioni. Di seguito sono descritte le principali offerte Internet Business nel dettaglio:

Le offerte Internet Business di Vodafone

1. OneNet di Vodafone

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH (Fiber to the Home) o 200 Megabit al scondo in FTTC (Fiber to the Cabinet)

Vodafone Power Station inclusa

Vodafone Internet Key con Istant Activation e backup 4G inclusa.

Navigazione fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload fino a 150 GB al mese

1 linea voce per chiamare senza limiti fissi e mobili in Italia

100 minuti verso l’Unione Europea

Vodafone Drive: 1 Tera di spazio d’archiviazione nel cloud

Rete Sicura: gratis i primi 2 mesi poi 2 euro al mese

L’offerta costa da 20 euro al mese invece di 30 euro al mese: sono infatti disponibili offerte periodiche che scontano il canone fino a meno 10 euro per sempre. La fibra FTTH è disponibile a Milano, Torino, Bologna, Perugia, Catania, Bari, Cagliari, Venezia, Napoli, Padova, Palermo e Genova e nelle principali città italiane. Il contributo di attivazione può essere pagato nelle seguenti modalità:

In un’unica soluzione con addebito in fattura

120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi

5 euro al mese per 48 mesi

Il costo di disattivazione in caso di cessazione della linea o passaggio ad altro operatore è di 35 euro. All’offerta è possibile aggiungere:

Seconda linea voce con fax, pos e 100 minuti a 10 euro al mese

Digital Fax

Dominio

Posta certificata (3 caselle email aziendali da 200 MB ciascuna)

2. OneBusiness

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit a l secondo in FTTH (Fiber to the Home) o 200 Megabit al scondo in FTTC (Fiber to the Cabinet) gratis per 2 mesi (poi 10 euro al mese per FTTH e 5 euro al mese per FTTC)

Vodafone Power Station inclusa

Vodafone Internet Key con Istant Activation e backup 4G inclusa. Navigazione fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload fino a 150 GB al mese

SIM con minuti e SMS illimitati (500 minuti e 20 SMS dall’Italia verso il resto del mondo) e 10 GB di Internet

Linea fissa con 100 minuti dall’Italia verso Ue e Svizzera

Giga illimitati per l'utilizzo delle email

1 TB di spazio di archiviazione nel cloud

Antivirus per dispositivi mobili

Servizio clienti prima classe p. IVA

Rete Sicura gratis per 2 mesi poi 2 euro al mese

Instant Activation

Backup 4G per la continuità di navigazione e chiamate

L’offerta costa 40 euro al mese ed è disponibile in esclusiva online fino al 17/2/20. L’attivazione della SIM costa 10 euro. Il contributo di attivazione può essere pagato nelle seguenti modalità:

Il costo di disattivazione in caso di cessazione della linea o passaggio ad altro operatore è di 35 euro.

3. OneBusiness Pass Unlimited

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH (Fiber to the Home) o 200 Megabit al scondo in FTTC (Fiber to the Cabinet) gratis per 2 mesi (poi 10 euro al mese per FTTH e 5 euro al mese per FTTC)

Vodafone Power Station inclusa

Vodafone Internet Key con Istant Activation e backup 4G inclusa. Navigazione fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload fino a 150 GB al mese

SIM con minuti e SMS illimitati (500 minuti e 20 SMS dall’Italia verso il resto del mondo) e 30 GB di Internet

Linea fissa con 100 minuti dall’Italia verso Ue e Svizzera

Giga illimitati per l’utilizzo delle email, chat, mappe, social network e servizi di streaming musicale

1 TB di spazio di archiviazione nel cloud

Antivirus per dispositivi mobili

Servizio clienti prima classe p. IVA

Rete Sicura gratis per 2 mesi poi 2 euro al mese

Instant Activation

Backup 4G per la continuità di navigazione e chiamate

L’offerta costa 50 euro al mese ed è disponibile in esclusiva online fino al 17/2/20. L’attivazione della SIM costa 10 euro. Il contributo di attivazione può essere pagato nelle seguenti modalità:

Il costo di disattivazione in caso di cessazione della linea o passaggio ad altro operatore è di 35 euro.

4. OneBusiness Infinito Black Edition

Navigazione illimitata su rete fissa

SIM con minuti e SMS illimitati e Giga illimitati su rete 5G

L’offerta ha un costo di 60 euro in promozione invece di 65 euro entro il 17/2/20.