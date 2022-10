Internet casa: costi promozionali più bassi in autunno 2022

Il costo delle offerte Internet casa si è ridotto nel corso dell’ultimo anno. È quello che emerge da un’analisi condotta da SOStariffe.it, mettendo a confronto le offerte di settembre 2021 con quelle del mese di settembre 2022.

In particolare, ad abbassarsi sono stati:

il costo medio mensile in promozione ;

il contributo di attivazione.

Vediamo più nel dettaglio quali sono stati tutti i risultati dello studio, che ha evidenziato anche un incremento della velocità di navigazione media.

Cambiamento offerte Internet casa settembre 2021-2022

Lo studio di SOStariffe.it ha confrontato:

il canone mensile standard;

il canone mensile in promozione;

la durata del periodo promozionale;

il contributo di attivazione una tantum;

la ripartizione del contributo di attivazione nel canone mensile;

la velocità nominale.

Il canone mensile ha subito un abbassamento del 9%, passando dai 29,66 euro nel settembre 2021 ai 27,11 euro di oggi. Il canone mensile in promozione, invece, si è ridotto del 12%, passando da 27,31 euro a 24,09 euro.

La durata del periodo promozionale, che oggi è indeterminata, non ha subito variazioni, ma è cambiata la durata della ripartizione in rate nel costo del canone mensile, che da 11 è aumentata fino a 13.

L’aumento più significativo è stato quello relativo al costo del contributo di attivazione: in un solo anno è slittato da 82,55 euro a 39,78 euro, con una riduzione del 52%. Un’altra evoluzione degna di nota è stata poi quella relativa all’aumento della velocità nominale, che è passata da 599 Mega di media ai 1.167,4 Mega attuali.

Offerte Internet casa: qual è la più conveniente?

La seconda parte dello studio elaborato da SOStariffe.it ha confrontato l’evoluzione dei prezzi delle offerte Internet casa di tipo:

FTTH, ovvero la fibra che arriva direttamente nelle abitazioni;

FTTC, la fibra misto rame;

ADSL;

Wireless, ovvero le connessioni FWA, che si basano sulla fibra misto radio.

Quali sono i cambiamenti che si sono verificati nel corso dell’ultimo anno? Nella tabella che segue i risultati nell’analisi.

Cambiamento costi offerte Internet casa 2021-2022 Costo promozionale 2021 Costo Promozionale 2022 Variazione Fibra FTTH 28,62 euro 24,71 euro -14% Fibra FTTC 28,42 euro 27,58 euro -3% ADSL 28,94 euro 28,06 euro -3% Wireless 26 euro 23,28 euro -10%

Come si evince dai dati riportati in tabella, la riduzione più importante è stata quella relativa alle offerte in fibra ottica FTTH (-14%) e delle promozioni Internet casa di tipo wireless (-10%), che sono quelle con il prezzo più basso fra tutte.

In generale, comunque, si evidenzia una riduzione dei costi di tutte le promozioni Internet casa rispetto all’autunno dello scorso anno. Una volta individuata la soluzione più conveniente, non resta che effettuare una verifica della propria copertura di rete.

Nelle zone che non sono state ancora raggiunte dalla tecnologia in fibra ottica, sarà infatti possibile attivare la rete FWA, in grado di raggiungere e collegare anche le zone più remote del Paese.

Tendenze Internet casa 2022

Confrontando i dati attuali con maggio 2022, è possibile segnalare che il costo medio delle offerte Internet casa si è mantenuto stabile. Al contempo, è stato confermato un altro trend.

Si tratta del fatto che l’attivazione di un’offerta fisso + mobile, quindi Internet casa e offerta per lo smartphone con lo stesso operatore, rappresenta la soluzione migliore per riuscire a risparmiare sul totale dei costi, con un risparmio medio annuo di circa 42 euro (che corrispondono a 3,5 euro al mese).

In aggiunta, questa tipologia di offerta combinata è quella che permette di avere accesso a promozioni mobile altrimenti non disponibili, a un prezzo davvero ridotto, nelle quali sono molto spesso inclusi i Giga illimitati. Sarà poi possibile aggiungere eventuali altre promozioni, per esempio quelle legate a un servizio di contenuti in streaming, come Netflix.

Anche in questa ipotesi, l’analisi delle offerte fisso + mobile disponibili in circolazione tramite l’utilizzo di un comparatore è il modo migliore per ottimizzare il risparmio e portarsi a casa la soluzioni migliore in assoluto.

Ricapitolando, l’autunno è una stagione in cui si passa molto tempo in casa e, considerata la sempre maggiore diffusione e normalizzazione dello smart working, il bisogno di avere Internet illimitato a casa diventa crescente.

Scegliere con cognizione di causa è importante per risparmiare, in modo particolare in un periodo storico caratterizzato da forti rincari. La comparazione è il modo migliore per trovare l’offerta che si adatta meglio alle proprie esigenze. Combinare fisso + mobile aumenta il risparmio e velocizza la decisione finale.