Internet casa down: 5 offerte se vuoi cambiare operatore

Di tanto in tanto può capitare di ritrovarsi con Internet casa down: in genere si tratta di problemi momentanei, che però potrebbero mettere in evidenza la presenza di eventuali limiti. In tali casi, verificare la presenza di nuove promozioni disponibili sul mercato della telefonia fissa è una strategia vincente.

Da un lato perché permette di risparmiare sulla connessione Internet casa, dall’altro perché permette di accedere ad alcuni servizi migliorativi: si potrebbe per esempio scoprire che la zona nella quale si abita è stata raggiunta dalla fibra ottica e scegliere di sostituire il vecchio abbonamento di tipo ADSL.

Analizzando il mercato attuale emerge che le migliori offerte Internet casa abbiano tutte un costo inferiore ai 30 euro al mese e permettano di avere accesso non solo alla connessione Internet casa, ma anche alle chiamate gratuite verso i numeri nazionali e ad altri servizi legati all’intrattenimento.



Tra le migliori offerte per chi è interessato a cambiare operatore ci sono:

Ecco quali sono i costi da sostenere nel passaggio a una delle seguenti offerte che potranno essere valutate sia nel caso di Internet casa down sia qualora si cercasse un’offerta più conveniente.

Super Fibra TIM

La fibra di TIM ha un costo di 29,90 euro al mese e comprende la fibra ultraveloce, il Wifi certificato, il modem TIM HUB+ dotato di Wifi 6, TIMVISION e la chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (ma solo nel caso di attivazione online).

Si tratta di un’offerta che può essere acquistata anche tramite il bonus PC e tablet previsto dal Governo: il contributo è riservato alle famiglie con un ISEE inferiore ai 20.000 euro, per l’attivazione di una connessione che permetta di viaggiare alla velocità minima di 30 Giga in download e di upload.

In questo caso, la promozione prenderà il nome di TIM Super Voucher e sarà disponibile a un costo di 19,90 euro al mese per 30 mesi. Sarà possibile acquistare un tablet o un PC usufruendo di uno sconto di 30 euro: per i primi 12 mesi il dispositivo sarà in comodato d’uso gratuito, dopodiché diventerà di proprietà della persona che ha attivato l’offerta.

La fibra di WINDTRE

La Super Fibra di WINDTRE ha un costo di 26,98 euro al mese, nel quale sono inclusi:

la fibra ottica di tipo FTTH, con la quale è possibile navigare alla velocità di 1 Giga in download;

le chiamate gratuite e illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

12 mesi di Amazon Prime Video.

Non ci sono costi di attivazione da sostenere. La promozione Internet casa di WINDTRE permette di navigare con i vantaggi della Top Quality Network dell’operatore, con la quale si possono vedere film e serie TV in alta definizione e giocare online senza alcuna interruzione.

Il Super Wifi garantisce una grandissima stabilità di connessione per i propri dispositivi, mentre il modem prevede l’assistenza KASKO inclusa. Tra gli ulteriori servizi inclusi, si annoverano anche:

Giga illimitati attivi ogni mese per gli smartphone di tutta la famiglia;

la super assistenza fornita da AnyTech365, con la quale si avrà a disposizione un tecnico specializzato che si occuperà della configurazione iniziale della connessione.

L’offerta in fibra ottica di Vodafone

Vodafone propone un’offerta Internet casa in fibra ottica al costo di 29,90 euro al mese, nel quale sono inclusi:

una connessione illimitata a Internet per navigare alla massima velocità di 1 Giga in download;

le chiamate da telefono fisso, con minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem dotato di Wi-Fi Optimizer;

un buono spesa da 100 euro, valido solo nel caso in cui si scelga di attivare la promozione online.

L’offerta proposta da Vodafone potrà essere personalizzata in tanti modi diversi. Il primo consiste nell’aggiunta di una SIM dati contenente 150 Giga al mese per poter navigare anche da tablet, smartphone o chiavetta. Questa proposta è disponibile al costo mensile di 33,90 euro.

In alternativa, sarà possibile attivare Vodafone Fibra + Mobile: questa promozione, chiamata Giga Family Infinito Edition, ha un costo di 39,90 euro al mese nel quale, oltre a tutti i vantaggi che contraddistinguono la proposta Internet casa, si aggiunge anche una SIM (che prevede un contributo di attivazione pari a 6,99 euro una tantum) che comprende:

Giga illimitati;

SMS illimitati;

chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

Le offerte Internet casa di Vodafone non prevedono vincoli di tipo contrattuale.

La fibra di Fastweb

La promozione Internet casa proposta dall’operatore Fastweb si chiama Nexxt Casa: ha un costo di 29,95 euro al mese e si differenzia dalle altre proposte per alcuni motivi. In primo luogo, per il fatto di non avere vincoli né costi nascosti.

In secondo luogo, perché è la prima offerta in fibra ottica che è in grado di raggiungere la velocità massima di 2,5 Gigabit al secondo. La promozione comprende anche:

l’assistenza Clienti MyFastweb;

il costo di attivazione;

le chiamate illimitate;

il modem FASTGate.

Si può scegliere di personalizzarla con l’aggiunta di una SIM di tipo 5G attivando la promozione Fastweb Nexxt casa + Mobile, disponibile al costo di 34,90 euro al mese. La SIM comprende:

50 Giga di Internet;

4 Giga da utilizzare in roaming in Unione europea, Regno Unito e Svizzera;

100 SMS, che sono validi anche in roaming in Unione europea, Regno Unito e Svizzera;

minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso 60 festinazioni internazionali;

500 minuti in roaming in Unione europea, Regno Unito e Svizzera.

L’offerta Sky Wifi

Anche Sky ha lanciato la sua offerta Internet casa con la quale è possibile navigare fino a 1 Giga in download con una fibra ultraveloce di ultima generazione, senza limiti e senza interruzioni.

La promozione base, Sky Wifi Smart, è disponibile al costo di 29,90 euro al mese e comprende lo Sky Wifi intelligente, un modem di ultima generazione, mentre le chiamate sono disponibili, ma a consumo.

In questo momento il costo di attivazione, che è in genere pari a 49 euro, è incluso. Questa promozione potrà essere integrata alle offerte Sky TV. Per esempio, al costo di 39,90 euro al mese (per i primi 17 mesi) si potrà usufruire di tutti gli show, le serie Sky Original e Internazionali e l’esperienza di Sky Q senza parabola, senza dover pagare il costo di attivazione (che costa in genere 148 euro).

In alternativa, si potrà scegliere di attivare Sky Wifi Smart + Sky TV + Sky calcio: questa promozione avrà invece un costo promozionale di 54,90 euro al mese per 17 mesi, invece dei 73,10 euro al mese canonici.