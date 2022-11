Internet con o senza linea fissa: 3 consigli per trovare la migliore offerta

Le offerte Internet casa sono in continua evoluzione: se un tempo era un obbligo avere una promozione con la linea fissa e pagare il canone telefonico, oggi non è più così e ci sono anche offerte senza linea fissa.

Analizzare il mercato attuale delle offerte Internet casa può essere più semplice se si seguono alcuni suggerimenti pratici: ne abbiamo messi insieme 3, che si consiglia di prendere in considerazione per scegliere al meglio.

Internet con o senza linea fissa: scopri le migliori offerte

1. Internet con o senza linea fissa: l’analisi comparativa

Il punto di partenza per riuscire a individuare la promozione migliore del momento, consiste in un’analisi di tipo comparativo, che si può fare con l’utilizzo di uno strumento di comparazione gratuito, come il tool messo a disposizione da SOStariffe.it.

L’analisi permetterà di comprendere in primo luogo il prezzo medio delle principali promozioni, che oggi sono disponibili a meno di 30 euro al mese, e comprendono non solo Internet illimitato, ma anche le chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali.

In secondo luogo la presenza di promozioni in fibra ottica FTTH, con le quali navigare fino a 2,5 Giga in download (si tratta della velocità nominale e non di quella reale), oppure con una promozione di tipo FTTC o ADSL. Come si fa a capire su quale offerta conviene puntare? Scopriamolo al punto successivo.

2. Internet con o senza linea fissa: la verifica della copertura di rete

La verifica della copertura di rete è il secondo passaggio fondamentale che deve essere rispettato nel momento in cui si vuole procedere con l’attivazione di una promozione Internet casa.

Inserendo sul sito dell’operatore sul quale si vuole puntare, oppure su un sito specializzato, quale SOStariffe.it, il proprio indirizzo di residenza e una mail, si riceverà in pochi minuti uno speed test indicante la reale velocità alla quale sarà possibile navigare.

In questo modo si potrà conoscere se si potrà attivare un’offerta in fibra ottica FTTH, oppure se virare su una promozione di tipo FWA, che rappresenta oggi una reale alternativa alla fibra, con la quale si può navigare a velocità elevate pagando prezzi molto competitivi.

3. Internet con o senza linea fissa: le offerte combinate

Nel momento in cui si valuta un’offerta, non bisogna lanciare una freccia nella mischia e scegliere a caso, ma farlo sempre con cognizione di causa. Per questo motivo, ci sono altre importanti informazioni da conoscere.

La prima è quella che molte delle offerte Internet casa disponibili oggi prevedono dei costi promozionali per i già clienti mobile: quindi se si è già cliente di un determinato operatore, sarebbe meglio essere semper fidelis e procedere con la valutazione di una promozione Internet casa con lo stesso.

Un’altra cosa da valutare sono le offerte per la telefonia fissa che prevedono Giga senza limiti anche per il mobile (addirittura su più SIM), considerato il sempre maggiore bisogno di connettersi da mobile di oggi.

Infine, uno dei trend del 2022 è stata la diffusione delle offerte combinate fisso + mobile, ovvero la possibilità di integrare una promozione Internet casa con una tariffa mobile, con la quale accedere, a prezzi molto bassi, a Giga, minuti e chiamate senza limiti (nella pratica, non esisterebbe una promozione simile per lo smartphone nel caso di sottoscrizione singola).

Leggere le recensioni online sulle offerte dei vari operatori telefonici, poi, potrebbe essere un ulteriore motivo per prendere una decisione finale e attivare una determinata offerta.

