Internet down? 3 alternative alla tua attuale connessione

Offerte Internet casa: quali sono le migliori soluzioni per connettersi, per esempio qualora si dovessero avere problemi di Internet down? Intanto, quando si verifica un’interruzione della propria linea, è sempre bene fare una ricerca in rete o chiamare il proprio fornitore per informarsi sulle motivazioni alla base della stessa.

Dopo aver verificato le possibili cause, ci si potrebbe anche rendere conto di avere in casa un modem o una connessione a Internet troppo obsoleti. In questi casi, si potrebbe benissimo prendere in considerazione l’attivazione di una nuova offerta Internet casa.

Da dove iniziare? Intanto, è sempre consigliabile effettuare una verifica della propria copertura di rete, per conoscere la velocità di navigazione massima che si potrà raggiungere con un determinato operatore.

Questa operazione è semplicissima – basterà fornire il proprio indirizzo di residenza, qualche dato anagrafico e una mail – e non comporta costi aggiuntivi. La verifica della copertura potrà essere preceduta da un’analisi comparativa tra le offerte in commercio, attraverso la quale riuscire a identificare i vantaggi che possono derivare dall’attivazione di una data offerta.

Confronta le migliori offerte Internet casa del momento

Come trovare la migliore offerta Internet casa

Quando si valuta l’attivazione di una nuova offerta Internet casa, ci sono diversi elementi da valutare. Il primo è, appunto, la velocità che si potrà raggiungere. Oggi le offerte Internet casa permettono infatti di navigare fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download (Iliad raggiunge in alcune zone anche la velocità di 5 Giga in download),

Si tratta delle velocità reali della fibra FTTH, ovvero la fibra che arriva direttamente presso le abitazioni degli utenti, che comunque corrispondono alle velocità nominali e non a quelle reali.

Qualora ci si rendesse conto di non poter attivare questa tecnologia di rete, si potrà comunque optare per la stessa offerta:

in versione FTTC (Fiber To The Cabinet) o ADSL ;

per una promozione di tipo FWA, che prevede una tecnologia del tutto diversa, che sta prendendo sempre più piede negli ultimi anni e che permette di raggiungere tutte quelle zone che risultano ancora oggi scoperte.

Nel valutare una promozione Internet casa, oltre al costo, si dovrebbero prendere in considerazione i servizi inclusi, che in alcuni casi possono consistere in sconti validi per un determinato periodo di tempo, mentre in altri nella possibilità di attivare delle offerte combinate, quindi di avere l’abbonamento a un altro servizio, oltre alla connessione senza limiti.

Vediamo di seguito alcune delle promozioni Internet casa più convenienti tra quelle disponibili oggi.

Scopri le migliori offerte di tipo all inclusive

1. Fibra TIM

L’operatore TIM propone una promozione Internet casa in sconto fino al 31 agosto 2022, data entro la quale non sarà previsto alcun costo. Dal 1° settembre 2022, invece, l’offerta avrà un prezzo mensile di 29,90 euro.



La promozione in fibra ottica proposta da TIM comprende:

Internet senza limiti per navigare fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione, incluso nel costo dell’abbonamento mensile;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il contributo di attivazione incluso.

A proposito della possibilità di personalizzare le offerte Internet casa, tra i servizi proposti da TIM troviamo TIMVISION Calcio e Sport, gratuito fino al 31 agosto 2022, per le attivazione che avverranno entro il 30 luglio 2022.

Dal 1° settembre 2022 sarà previsto un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi, al termine dei quali l’abbonamento TIMVISION Calcio e Sport sarà pari a 29,99 euro al mese. Questa promozione comprende:

l’intrattenimento di TIMVISION;

DAZN con la serie A TIM;

Infinity+;

il TIMVISION Box.

Attiva una nuova promozione Internet casa direttamente online

2. Fibra Vodafone

Una delle migliori offerte del momento è poi Internet Unlimited di Vodafone, la quale prevede il prezzo speciale di 22,90 euro al mese per i già clienti mobile, i quali potranno attivare una connessione con Internet illimitato e modem di ultima generazione.

Chi vorrebbe attivare un’offerta Internet casa per la prima volta o passare a Vodafone potrebbe attivare Internet Unlimited al costo di 24,90 euro al mese, con costo di attivazione e spedizione gratuita.

In questo modo, si potranno avere:

Internet senza limiti, fino alla velocità di 2,5 Giga in download;

il modem con Wi-Fi Optimizer;

le chiamate da numero fisso, ma solo per le attivazione online.

3. Fastweb Casa

Un altro operatore che permette di navigare fino a 2,5 Giga in download è Fastweb, che propone un’offerta a 28,95 euro al mese chiamata Fastweb Casa.

Questa connessione Internet casa comprende: