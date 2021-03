Internet e seconda casa: le soluzioni per connettersi

Le nuove regole anti-contagio in vigore nel nostro Paese sono state introdotte dal decreto-legge del 13 marzo 2021 e dal DPCM del 2 marzo 2021, i quali hanno stabilito quali sono le restrizioni relative agli spostamenti e le suddivisioni del territorio italiano in due sole zone: arancione e rossa (con eventuali "sfumature rafforzate").

Per quanto riguarda le seconde case, dal 16 gennaio 2021 è praticamente possibile spostarsi senza limitazioni presso la propria residenza, domicilio o abitazione: ciò rende fattibile il rientro nelle seconde case, anche nei casi in cui si trovino in una Regione o Provincia autonoma diversa rispetto a quella nella quale si risiede.

Si potrà quindi andare nelle seconde case, anche a Pasqua e a Pasquetta, a prescindere dalla zona rossa o arancione, a patto che:

la casa sia di proprietà di un componente del nucleo familiare con un contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021 e che esclude gli affitti brevi;

lo spostamento coinvolga i soli familiari conviventi (quindi non si potranno portare con sé amici e parenti) e la casa non sia abitata da altre persone non conviventi.

Connettersi a Internet nella seconda casa

Spesso, nonostante le seconde case siano tenute anche meglio delle prime, c’è una cosa alla quale non si dà priorità, ma che in questo momento potrebbe risultare essenziali: la connessione Internet casa.

Trasferirsi in una seconda casa in un periodo storico come quello che stiamo attualmente vivendo – quindi con zero possibilità di godersi il bel tempo all’esterno – significa godere dei privilegi della seconda dimora, ma al suo interno.

Per questo motivo attivare una connessione a Internet senza limiti, che preveda magari anche qualche servizio extra già incluso, rappresenta una soluzione da prendere in considerazione il prima possibile.

Di seguito saranno analizzate le principali caratteristiche delle migliori offerte Internet casa del momento: considerato che in molti casi le seconde case sono localizzate in località sicuramente bellissime ma abbastanza isolate, si consiglia sempre di effettuare la verifica della propria copertura di rete prima di procedere con la sottoscrizione di una qualsiasi promozione.



In questo modo si conoscerà in anticipo a quale velocità di rete si potrà navigare tra quella della fibra FTTH, che permetta di navigare fino a 1 Giga in download, quella della fibra di tipo FTTC, che raggiunge un massimo di 200 Mega in download, e la rete di tipo ADSL, con la quale sarà invece possibile raggiungere la velocità massima di 20 Mega in download.

Le migliori offerte Internet casa del momento

Nel valutare l’attivazione di una nuova promozione per essere connessi a Internet in qualsiasi momento, è sempre molto conveniente (e saggio) effettuare un’analisi comparativa. Le offerte Internet casa che si possono attivare oggi (per le quali si consiglia la sottoscrizione direttamente online) hanno tutte un costo mensile inferiore ai 30 euro e danno anche la possibilità di poter godere di servizi aggiuntivi, tra i quali rientrano, per esempio, le chiamate illimitate da telefono fisso.

Una soluzione davvero interessante è quella proposta da Vodafone, con la sua offerta Internet Unlimited, senza vincoli di tipo contrattuale e disponibile al costo di 29,90 euro al mese. Nel piano mensile, oltre alla connessione a Internet di tipo illimitato, sono comprese le chiamate da fisso, il modem con Wi-Fi Optmizer e il contributo di attivazione completamente gratuito. Per chi fosse interessato alla visione di contenuti in streaming, sarà possibile aggiungere diverse tipologie di pacchetti, con i quali poter vedere dai programmi di NOW TV Entertainment a quelli di NOW Sport, da un minimo di 12 euro in più al mese e con l’attivazione di sconti speciali sulla linea fissa.



Anche la proposta di TIM ha un costo mensile pari a 29,90 euro e comprende la fibra fino a 1 Giga, il WiFi certificato, il modem TIM HUB+ e le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Il piano potrà essere personalizzato con l’aggiunta di Mondo Intrattenimento, grazie al quale, al costo di 14 euro al mese, si potrà avere un pacchetto che include al contempo gli abbonamenti a Netflix, Disney+, TIMVISION Plus, e ricevere anche il TIMVISION Box gratuitamente.



La connessione Internet casa con la quale navigare fino a 1 Giga proposta da WINDTRE si chiama Super Fibra ed è disponibile al costo di 28,99 euro al mese: non prevede costi per la sua attivazione e comprende le chiamate illimitate, il modem e 12 mesi di Amazon Prime Video.



La fibra di Sky ha già raggiunto ben 1.500 città in tutta Italia: chi è così così fortunati da poter attivare la sua offerta Internet casa potrà approfittare di una abbonamento in fibra ottica disponibile al prezzo di 29,90 euro al mese. Anche in questo caso si potranno attivare delle soluzione convergenti, che prevedono sia l’attivazione di un’offerta Internet casa, sia di un servizio legato all’intrattenimento. Per esempio, tra le varie soluzioni disponibili si potrà attivare Sky Wifi + Sky TV, al costo di 39,90 euro al mese per 18 mesi (che poi diventano 54,90 euro al mese). Al costo di 44,90 euro al mese per 18 mesi (che poi diventano 59,90 euro al mese) è invece disponibile Sky Wifi + Intrattenimento Plus.

Un quinto operatore che propone una grande offerta Internet casa è Fastweb: la tariffa NeXXt casa è l’unica in Italia con la quale raggiungere la velocità massima in download di 2,5 Giga. Si tratta di un’offerta senza vincoli né costi nascosti, con la quale saranno inclusi anche le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, il modem FASTGate, l’assistenza clienti MyFastweb e il contributo di attivazione a costo zero, per un totale fisso mensile di 29,95 euro. Nel caso di attivazione anche della SIM mobile di Fastweb, che comprende 70 Giga di traffico dati alla velocità del 5G, minuti illimitati e 100 SMS, si pagherà un abbonamento mensile di 33,90 euro, risparmiando dunque sul costo della proposta Internet casa.